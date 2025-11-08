Chi ha firmato e quanto costa l’abito di jeans di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Giulia Stabile è una delle grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales: chi ha firmato e quanto costa l’abito di jeans che ha indossato nella puntata di oggi, sabato 8 novembre 2025?

Questa sera, sabato 8 novembre, va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 diventato ormai un appuntamento fisso del weekend di Mediaset. Al di là della padrona di casa Maria De Filippi e dei giudici che la affiancano, da Paolo Bonolis a Sabrina Ferilli, la grande protagonista è Giulia Stabile. Nelle inediti vesti di conduttrice ha dimostrato di vantare un enorme talento ma la cosa particolare è che col passare degli anni ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile. Se fino a qualche tempo fa indossava solo completi per ballare fatti di jeans over e sneakers, ora lascia spazio al glamour e può essere considerata una vera e propria icona di stile.

L'abito in denim di Giulia Stabile

Cosa ha indossato Giulia Stabile per la nuova puntata di Tu Sì Que Vales? Niente più jeans, crop top o leggings, ora la ballerina che ha vinto Amici nel 2021 è cresciuta e sembra avere tutte le carte in regola per diventare un'icona fashion contemporanea, facendo concorrenza anche alle star internazionali. Si è affidata al brand Reiss, sfoggiando un abito di jeans della nuova collezione. Si tratta del modello Rosa, è in total denim, ha la gonna ampia e midi a palloncino e un corpetto strapless con scollo a cuore e stecche che scolpiscono la silhouette, esaltando il punto vito. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio il vestito blu notte viene venduto a 420 euro.

Abito Reiss

Giulia Stabile con le scarpe gioiello a Tu Sì Que Vales

Per completare il look da prima serata Giulia Stabile non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione un paio di pumps gioiello col fiocco sul collo del piede, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto le lunghezze. È poi rimasta fedele al make-up che sfoggia sempre in pubblico, quello dai toni naturali con focus sulla bocca realizzato con un rossetto bordeaux scuro. Grinta da vendere, sorriso stampato sulle labbra ed enorme talento: Giulia Stabile può essere ormai considerata una vera e propria diva della tv italiana.

Leggi anche Giulia Stabile è una fashion icon: prove da modella con minigonna a palloncino e lentiggini in vista