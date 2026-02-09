Giulia Stabille cambia look: è il momento della frangetta a tendina

Da qualche giorno si parla molto di Giulia Stabile e il motivo è molto semplice: dopo anni in Mediaset al fianco di Maria De Filippi, per lei è arrivato il momento di abbandonare Amici, dove ormai dal 2022 ricopre il ruolo di ballerina professionista. Ha realizzato unto dei suoi grandi sogni, ovvero entrare nel corpo di ballo di Rosalia, e nei prossimi mesi sarà tra le protagoniste del tour in giro per il mondo della cantante. Sui social non ha fatto riferimento alla notizia ma ha postato diverse foto in cui ha sfoggiato un look inedito.

Il nuovo hair look di Giulia Stabile

A partire dal prossimo marzo Giulia Stabile seguirà Rosalia nel suo Lux Tour e per mesi girerà tra Stati Uniti, Cile, Canada ed Europa. Cosa ha fatto per celebrare l'ambito traguardo? Ha cambiato look, apparendo super trendy sui social. L'avevamo lasciata con un inedito piercing al setto qualche settimana fa, ora la ritroviamo alle prese con i normali impegni quotidiani con una nuova acconciatura. Da sempre fedele alla sua chioma naturale castano scuro, ora ha aggiunto un'adorabile frangetta a tendina che porta sia come ciuffo laterale che aperta al centro della fronte. La ballerina sembra aver dato anche una spuntatina alle punte, puntando tutto su un taglio scalato sbarazzino e vaporoso.

Giulia Stabile con la frangetta

Giulia Stabile icona di semplicità

Per quanto riguarda il beauty look, invece, Giulia è rimasta fedele al trucco dai toni naturali che sfoggia fin dagli esordi in tv. Esalta le lentiggini su guance e naso con un tocco di blush e di fondotinta e aggiunge un tocco di colore più audace solo col rossetto bordeaux/marrone, puntando sulla tecnica lip liner, ovvero solo con i contorni della bocca "colorati". Insomma, Giulia Stabile è cresciuta ma non ha perso la semplicità, anzi, è un'icona di stile in cui le giovanissime riescono a identificarsi. In quanti non vedono l'ora di ammirarla sul palco del tour di Rosalia?