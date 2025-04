video suggerito

Alessandra Amoroso ad Amici rivela il pancione con l’abito fasciante e “tagliato” Alessandra Amoroso ha scelto il palco di Amici di Maria De Filippi per mostrarsi in pubblico per la prima volta col pancione. Ecco cosa ha indossato per presentare il suo nuovo singolo durante la terza puntata del talent. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, sabato 5 aprile, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani artisti destinati a conquistare il mondo dello spettacolo. Al di là delle esibizioni dei concorrenti in gara, ad attirare le attenzioni dei media sono anche la conduttrice, i giudici e gli ospiti speciali. Questa settimana a fare visita alla padrona di casa è una sua "vecchia conoscenza", Alessandra Amoroso. Tornata nello studio che l'ha resa famosa (vinse il talent nel 2009), non solo ha presentato il nuovo singolo intitolato Cose Stupide ma ha anche rivelato il pancione per la prima volta dopo l'annuncio della gravidanza di qualche settimana fa.

Alessandra Amoroso col pancione ad Amici

Alessandra Amoroso sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita e non solo perché continua a raggiungere grandi traguardi lavorativi. È incinta, aspetta la sua prima figlia, la piccola Penny, dal compagno Valerio Pastore e non potrebbe essere più felice. Non sorprende, dunque, che per mostrare per la prima volta in pubblico il meraviglioso pancione abbia scelto un palcoscenico a lei molto caro, quello di Amici. Se nella foto promo in total paillettes usata per lanciare Cose Stupide aveva coperto le forme della gravidanza, nello studio di Canale 5 ha finalmente esaltato le rotondità, diventando protagonista anche di un dolcissimo momento in compagnia di Maria De Filippi. Le due si sono abbracciate di fronte i riflettori e la conduttrice (che ha visto letteralmente Alessandra "crescere") non ha potuto fare a meno di baciarla sulla fronte in segno di affetto.

Maria De Filippi e Alessandra Amoroso

Il look premaman di Alessandra Amoroso

Cosa ha indossato Alessandra Amoroso per mostrare per la prima volta il pancione in tv? È rimasta fedele allo stile glamour e dark che da sempre ama ma non ha rinunciato a qualche tocco di sensualità. Niente abiti oversize o premaman, la cantante ha esaltato le forme della gravidanza con un tubino fasciante, un modello aderente lungo fino ai piedi con le maniche lunghe e un taglio cut-out sul lato del collo che ha rivelato il tatuaggio sulla spalla. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri col vertiginoso tacco a spillo e una cascata di anelli scintillanti. Capelli sciolti e lisci, manicure rosso fuoco e make-up dai toni naturali: Alessandra non è mai stata tanto bella e raggiante.

Alessandra Amoroso ad Amici 2025