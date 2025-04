video suggerito

Il primo look premaman di Alessandra Amoroso: brilla con le paillettes per il lancio di Cose Stupide Alessandra Amoroso è pronta per lanciare il nuovo singolo Cose Stupide e per l'occasione ha posato per la prima volta in versione premaman: ecco cosa ha indossato per la cover.

A cura di Valeria Paglionico

Per Alessandra Amoroso il 2025 sarà un anno davvero speciale: qualche settimana fa ha annunciato di essere incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Valerio Pastore e non potrebbe essere più felice. Ha dato la notizia ai followers con una dolce foto di coppia in cui ha lasciato intravedere il pancino in penombra, preannunciando che chiamerà la piccola Penny, ovvero Penelope (cosa che ha generato non poca ironia sui social). A causa del parto previsto per il prossimo settembre, ha dovuto annullare alcune date del tour in programma, ma al momento continua a lavorare a pieno ritmo. Cosa ha indossato per lanciare il nuovo singolo intitolato Cose Stupide?

La prima foto da futura mamma di Alessandra Amoroso

Si chiama Cose Stupide ed è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso che sarà fuori il prossimo 4 aprile. Canzone leggera e coinvolgente che esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo, il suo lancio è stato accompagnato da una cover ideata da Corrado Grilli. Per l'occasione la cantante ha posato seduta sul pavimento sullo sfondo di un maxi divano di velluto rosso e ne ha approfittato per sfoggiare ufficialmente il suo promo look premaman. Fino ad ora, infatti, non si era mai mostrata in pubblico dopo l'annuncio della gravidanza, ha atteso l'uscita dell'inedito per farlo e il risultato è stato scintillante e super glamour.

Alessandra Amoroso col mini abito di paillettes

Dimenticate gli abiti oversize e i look premaman, le future mamme contemporanee non intendono in alcun modo rinunciare allo stile fashion durante la gravidanza. A darne l'ennesima prova è stata Alessandra Amoroso, che per lanciare Cose Stupide ha pensato bene di brillare con una cascata di paillettes. Ha indossato un mini abito argentato a effetto sparkling, un modello dalla silhouette fasciante con la gonna corta, la scollatura generosa e una sorta di colletto. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo total silver e una manicure rosso fuoco. Certo, ha portato il braccio intorno alla vita per "mascherare" il pancino, ma è chiaro che vuole essere una futura mamma glamour. In quanti non vedono l'ora di ammirarla con le forme della dolce attesa in evidenza?