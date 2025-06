video suggerito

Francesca Chillemi incinta con l'abito bianco: chi ha firma il primo look premaman dell'attrice Francesca Chillemi rivela di essere incinta sfilando sul red carpet con il suo primo look premaman. Ecco chi ha firmato il candido abito bianco scelto dall'attrice in dolce attesa.

Francesca Chillemi al Benevento Cinema And Television Festival

Sempre più spesso accade che celebrities e star dello spettacolo annunciano la gravidanza non con comunicati ufficiali, interviste o post sui social ma semplicemente apparendo con il pancione in bella mostra su red carpet o in eventi pubblici. Anche Francesca Chillemi ha rivelato al pubblico di essere incinta sfilando con il pancione in bella mostra fasciato in un abito fiorato in bianco sul red carpet del BCT – Benevento Cinema And Television Festival 2025. Recentemente anche Rihanna era apparsa al Met Gala 2025 con il pancione lasciando di stucco i fan per la lieta notizia, mentre Beatrice Borromeo ha partecipato alla sfilata romana di Dior con un abito largo che celava la gravidanza (mai confermata dalla diretta interessata).

Francesca Chillemi in Philosophy di Lorenzo Serafini

Ora anche Francesca Chillemi stupisce tutti, e conferma i rumors che circolavano da tempo su una possibile gravidanza, mostrando il pancione fasciato in un abito bianco che sembra un vero e proprio vestito da sposa. L'attrice ha partecipato all'evento cinematografico organizzato a Benevento con un abito longuette dalla gonna asimmetrica, con bustier bianco doppiato da un tulle trasparente coperto di fiori candidi. Il modello fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 del marchio Philosophy di Lorenzo Serafini, costa 1,310 ed ha maniche lunghe e collo alto morbido.

Francesca Chillemi con gioielli Bulgari

Francesca Chillemi completa il suo primo look premaman con sandali dal tacco a spillo in argento, coordinati con una clutch rigida dalla chiusura gioiello dello stesso colore, entrambi gli accessori sono firmati Jimmy Choo. A incorniciare il volto preziosi orecchini della linea serpenti di Bulgari in oro bianco, smeraldi e diamanti.

Il look premaman di Francesca Chillemi

L'attrice che ha appena ufficializzato la dolce attesa ha già una figlia, che si chiama Rania, nata 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso patron di Diesel e del gruppo OTB. Chillemi è al sesto mese di gravidanza e aspetta una bambina dall'attuale compagno Eugenio Grimaldi.