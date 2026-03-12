Il primo look premaman di Rose Villain: annuncia la gravidanza in tutina bianca e con i denti gioiello

Rose Villain ha annunciato a sorpresa di essere incinta, lo ha fatto con il lancio del nuovo singolo Tutto Luce, che è stato accompagnato da un video in cui ha rivelato un meraviglioso pancione. Qual è il primo look premaman che ha scelto?

Ieri sera Rose Villain ha sorpreso tutti con una notizia dolce e inaspettata: ha approfittato dell'uscita del nuovo singolo intitolato Tutta Luce per annunciare la gravidanza. La cantante aspetta il suo primo figlio dal marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, e lo ha rivelato "senza preavviso" lasciando in bella vista il pancione già evidente sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia esotica. La canzone lanciata è dedicata al bebè in arrivo ed è accompagnata da un video in cui mostra i momenti più belli della dolce attesa, dal test di gravidanza positivo all'ecografia, fino ad arrivare ai momenti intimi trascorsi col marito a fantasticare sul nascituro. Qual è stato il primo look premaman dell'artista?

Rose Villain in total white per l'annuncio della gravidanza

Il video di Tutta Luce comincia con Rose Villain che passeggia di spalle su una spiaggia paradisiaca e, nel momento in cui si volta verso la camera, rivela un meraviglioso pancione, lasciando esplodere tutta la sua gioia. Per lei niente abiti oversize o premaman, ha deciso di seguire il trend più gettonato del momento: esaltare le forme della dolce attesa con un look glamour e sensuale. Per rivelare la bella notizia, infatti, ha puntato sul total white, sfoggiando una tutina aderentissima, un modello "seconda pelle" con gli shorts, la scollatura generosa e le bretelle larghe. Per completare il tutto ha poi scelto un semplice cardigan crop in filo traforato bianco. Piedi nudi, collana choker con una mini rosa bianca applicata e capelli lasciati sciolti e bagnati: Rose non è mai stata tanto splendida.

Rose Villain col bikini dark

Il bikini dark di Rose Villain col pancione

All'interno del video, tra momenti emozionanti tratti dalla vita privata, dall'annuncio ai parenti alle registrazioni del brano col pancione, Rose Villain è diventata protagonista di altre meravigliose scene girate su una spiaggia da sogno, per la precisione nel bel mezzo di spettacolari acque cristalline. In questo caso ha lasciato il pancione in bella vista con indosso un bikini total black e un pareo coordinato che ha legato intorno ai fianchi. Non ha rinunciato ai gioielli oversize e a un tocco rock, ovvero un paio di manicotti dark che le hanno coperto le braccia. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Non solo ha rinunciato al trucco, lasciando emergere la sua bellezza naturale, ha anche rivelato un sorriso "gioiello" con alcuni denti coperti da protesi d'oro e cristalli.