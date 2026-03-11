Testo e significato di Tuttaluce di Rose Villain, la canzone con cui ha annunciato di essere incinta
Rose Villain ha annunciato di essere incinta con un post su Instagram e soprattutto con una nuova canzone, "Tuttaluce". La cantante ha pubblicato il video del brano, prodotto dal marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, per annunciare la gravidanza. Poiché nella canzone si parla di "principe", probabilmente si riferisce a un figlio. La cantante aveva annunciato, ieri, che sarebbe uscita una canzone scritta nell'ultimo periodo: "C'è dentro tutto il mio amore. È per me. È per noi, non poteva aspettare" aveva scritto. Della canzone è uscito anche un video che mostra il pancione e alcuni momenti di questi mesi: dal test di gravidanza all'annuncio in famiglia, passando per le prime ecografie. In generale, la cantante appare felice su una spiaggia vicino al mare.
Il testo di Tuttaluce
Baby, è da un po' che ti pensavo
Mi chiedevo fosse strano
Mi mancasse ancora prima di conoscerti
Mi sento dentro un uragano
Ho voglia di cantar più piano
E non svegliarti mentre sogni
Chissà se mi sogni
Ti insegnerò che cadere è bello
E non sei meno forte se ti mostrerai fragile
Ti giuro che con me
Non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei
Ucciderò tutti i mostri per te
Così non dovrai mai avere paura
Se perderai la strada nella notte
Sarò la luce che per te resta accesa, baby
Ho sbagliato mille volte
Ne sbaglierò ancora molte
Ma provarci è l'importante
Tu perdonami
Io per te sarò migliore
Forse il tuo primo amore
Non ti sveglierò mentre sogni
Chissà se mi sogni
Dirò di un mondo più bello
Con i palazzi fatti di musica
E tutto quello che ti rende felice
Per me tu sei un principe
Ma solo senza armatura sarai un eroe
Ucciderò tutti i mostri per te
Così non dovrai mai avere paura
Se perderai la strada nella notte
Sarò la luce che per te resta accesa
Sono tu
T'è luce
Da quando ci sei tu
Perché sei dentro di me.
Il significato di Tuttaluce
Per scoprire qualcosa sulla notizia della gravidanza di Rose Villain si deve leggere il testo della sua canzone, Tuttaluce, e guardare il video girato ed editato da Mom & Dad, ovvero la cantante e il marito. È una lettera al figlio, in cui si racconta come questa volontà esistesse da tempo: "Mi sento dentro un uragano, ho voglia di cantar più piano e non svegliarti mentre sogni" dice Rose Villain. È ciò che una madre vorrebbe insegnare al proprio figlio, a cadere e mostrarsi fragile, a essere ciò che vuole, spiegando che "se perderai la strada nella notte sarò la luce che per te resta accesa". E la cantante mostra anche le proprie fragilità: "Ho sbagliato mille volte, ne sbaglierò ancora molte ma provarci è l'importante. Tu perdonami, io per te sarò migliore".
Il video della canzone di Rose Villain
Il video girato dalla cantante e dal produttore è fatto in casa, con le immagini riprese nei momenti clou di questa gravidanza. C'è la scena in cui i due genitori scoprono che il test di gravidanza è positivo, il momento in cui lo scoprono la madre di Sixpm, la famiglia e gli amici, ma anche l'ecografia fatta all'Ospedale San Raffaele di Milano e i tanti momenti col pancione. Momenti quotidiani, con le persone care e col marito.