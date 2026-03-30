Rose Villain aspetta un maschietto: culla e passeggino sono opere d’arte fatte di lame e metallo

In un carosello di foto a tema maternità (è incinta di un maschietto), Rose Villain ha mostrato una culla e un passeggino anticonvenzionali. Sono opere d’arte.

Rose Villain aspetta un bambino

Rose Villain a pochi giorni dall'annuncio della gravidanza ha anche svelato il sesso del bambino che porta in grembo. Lei e il marito Sixpm (Andrea Ferrara) accoglieranno in famiglia un maschietto. "100% boy mom" si è definita la cantante, condividendo su Instagram, con fan e follower, un carosello di foto a tema, dedicate alla maternità. Ha fatto vedere una culla e un passeggino decisamente anticonvenzionali: non li ha acquistati, ma hanno un significato profondo, legato al momento speciale che sta vivendo.

Chi ha realizzato culla e passeggino di metallo

Culla e passeggino non sono in realtà due accessori che Rose Villain ha realmente acquistato in vista della nascita del bambino. Sono, invece, due opere d'arte dell'artista cinese Shi Jinsong, realizzate tra il 2006 e il 2008. Fanno parte di due serie di opere ("Na Zha Baby Boutique" e "A Child's Boutique") in cui affronta il tema dell'infanzia, ma stravolgendolo e presentandolo in un'ottica inusuale, molto disturbante. L'artista si è ispirata a oggetti comuni tradizionalmente associati al mondo dell'infanzia (culle, passeggini, pagliaccetti), ma li ha declinati in armature, li ha reinterpretati completamente come se fossero delle corazze, come se fosse un equipaggiamento per andare in guerra.

L’opera di Shi Jinsong

Sono sculture in metallo e acciaio lucido: le forme originali sono immediatamente riconoscibili, ma i dettagli creano un effetto straniante. Ci sono lame affilate, punte: niente coperte morbide, cuscini soffici, berrettini di lana, come ci si aspetterebbe. Invece di evocare tenerezza, qui si evoca minaccia, paura. È una riflessione sul tema della protezione, quanto l'infanzia sia in pericolo al giorno d'oggi e necessiti di accortezze e tutele maggiori. È anche un modo per porre l'accento sull'ansia dei genitori di oggi, su quanto sia inquietante esserlo in un mondo così cattivo, così difficile, dove bisogna mantenersi saldi, anche se tutto porta alla paranoia, per i tanti pericoli che ci sono da fronteggiare.

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Rose Villain

Faceva parte della serie "Na Zha Baby Boutique" anche una carrozzina a forma di pistola, che è stata esposta nella mostra "China – Contemporary Revival" a Palazzo Reale di Milano. Il nome del progetto rimanda non a caso a una figura importante del folklore e della mitologia cinese: Na Zha, un dio bambino astuto, propenso alla violenza, dedito al gioco d'azzardo e alla bella vita, dotato di poteri soprannaturali. Lo si ritrova anche in alcune anime giapponesi, altra passione di Rose Villain. Un altro suo album si intitolava infatti, non a caso, "Radio Sakura", in omaggio al fiore simbolo del Paese orientale.

L’opera di Shi Jinsong

Nella gallery ci sono anche le foto col pancione bene in vista, in cui la 36enne indossa una giacca di pelle inconfondibile: è la Bone Jacket di Vanson, con design anatomico a forma di scheletro cucito sulla parte anteriore e posteriore. L'estetica cara all'artista, quella che ritorna anche nella sua musica, rimanda a un immaginario dark, punk, urban: non a caso il suo primo album si chiamava "Radio Gotham". Da una come lei, per un post a tema maternità, non ci si poteva quindi certo aspettare pizzi, confetti, nuvolette rosa e tutù, ma qualcosa di più originale e profondo.