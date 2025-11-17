Luna Marì come mamma Belén: ha la sua borsetta trendy (ma non è griffata)

Belén Rodriguez si è ormai lasciata alle spalle il momento difficile vissuto negli ultimi anni, ha ripreso la sua vita in mano e, oltre a essere tornata in tv, ha anche ricominciato a essere molto attiva sui social. Mostra spesso gli interni della nuova casa milanese, i look scelti per gli impegni quotidiani e i dolci momenti trascorsi con i figli. La secondogenita Luna Marì, in particolare, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. Ha un carattere "peperino" e ama prendere ispirazione dalla mamma, proprio come ha fatto nelle ultime ore sfoggiando una borsetta super trendy.

Il look cozy di Luna Marì

Questa mattina Luna Marì ha trascorso qualche ora con mamma Belén Rodriguez dopo essere uscita da scuola e per l'occasione ha sfoggiato un look cozy e trendy. A vestirla è stato il brand Hinnominate, quello fondato dai fratelli Rodriguez, che ha scelto per lei un completo super comodo ma allo stesso tempo glamour. La bimba è apparsa adorabile con un paio di pantaloni della tuta oversize in verde acido, una t-shirt bianca a girocollo e un cardigan di lana sui toni del sabbia. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti imbottiti di pelliccia, anche se a fare la differenza è stata la borsetta portata a tracolla.

Luna Marì con il look cozy

La passione di Luna Marì per la moda

Luna Marì ha sfoggiato una borsa in pelle azzurra trapuntata, un modello con la zip sul lato superiore, la lunga tracolla e il manico da portare a mano. Sebbene a primo impatto potrebbe sembrare una Chanel, in verità si tratta di una sua variante low-cost. Spulciando gli e-commerce di moda economica, si scopre infatti che viene venduta in diversi colori a poco più di 20 euro. Insomma, sebbene la bimba abbia già una spiccata passione per la moda, mamma Belén non ha ceduto alla "tentazione" di farla vestire griffata (come invece è successo ad altri figli di famose star internazionali). A quanto pare Belén è "una di noi" e questa scelta ne è solo l'ennesima dimostrazione.