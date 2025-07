Cosa ha indossato Belén Rodriguez per la festa di compleanno di Luna Marì

Belén Rodriguez ha festeggiato il compleanno di Luna Marì con un maxi party a tema Frozen e Barbie: cosa ha indossato per l’occasione? Ecco i dettagli del look.

Belén Rodriguez è tornata a sorridere dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno in seguito alla rottura con Stefano De Martino e ora sta trascorrendo una meravigliosa vacanza a Porto Cervo in compagnia dei figli e sui social ne sta documentando alcuni dei momenti più belli, dalla giornata al mare in coordinato con Luna Marì alla gita in barca (con tanto di topless in sup). Ieri si è poi riunita con alcuni familiari e l'ex compagno Antonino Spinalbese, il motivo? Ha organizzato un party a tema Barbie e Frozen per la sua secondogenita che ha compiuto 4 anni. Cosa ha indossato la conduttrice per il gran giorno? Ecco tutti i dettagli del look.

La foto della nascita di Luna Marì

Il compleanno di una figlia è sempre un giorno speciale per una mamma e Belén Rodriguez lo sa bene, basti pensare al fatto che ieri, in occasione dei 4 anni di Luna Marì, ha condiviso solo Stories e foto a lei dedicate. Oltre ad aver documentato tutti i dettagli della festa a tema Barbie e Frozen, ha anche riaperto la scatola dei ricordi, rispolverando un dolcissimo video della nascita della bimba. Esattamente 4 anni fa la conduttrice la dava alla luce e a poche ore dal parto si lasciava immortalare con la neonata tra le braccia mentre si godeva il suo sorriso e il suo odore. Abbronzatura dorata, viso sereno e dolcezza da vendere: Belén in versione neomamma è ancora più dolce e meravigliosa.

Belén con Luna appena nata

Il look di Belén per il party di Luna Marì

Cosa ha indossato Belén Rodriguez per i 4 anni di Luna Marì? Niente abiti da sera o look particolarmente sofisticati, ha preferito puntare sulla semplicità ma senza rinunciare al glamour. Ha sfoggiato un mini dress a fondo bianco ma decorato all-over con dei fiorellini bordeaux, per la precisione un modello con la gonna corta e a portafoglio, un profondo scollo a V e le maniche corte con le ruches. Per completare il tutto non ha rinunciato ai tacchi a spillo (che hanno esaltato le gambe lunghe e snelle), mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un raccolto bon-ton tirato e con la fila laterale.

Leggi anche Luna Marì come una Barbie per il compleanno: la festa tra body painting e castelli gonfiabili