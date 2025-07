Luna Marì come una Barbie per il compleanno: la festa tra body painting e castelli gonfiabili

Ieri, 12 luglio 2025, è stata una giornata speciale per Belén Rodriguez: la sua seconda figlia, la piccola Luna Marì, ha compiuto 4 anni e fin dalle prime ore del mattino ha ricevuto una miriade di auguri social. La mamma ha condiviso una foto della sua nascita, il papà ha ricordato i dolci momenti della sua infanzia e la nonna Veronica Cozzani ha documentato alcuni dettagli della festa organizzata per lei (alla quale hanno partecipato sia Belén che Antonino Spinalbese). Come ha celebrato il gran giorno la bimba? Nonostante sia in vacanza a Porto Cervo, ha ricevuto la visita di una serie di amichetti in occasione di un party a tema Barbie e Frozen.

La festa per i 4 anni di Luna Marì

Cosa ha fatto Luna Marì per i suoi 4 anni? È diventata protagonista di una festa a tema Barbie Frozen, come dimostrato da un album condiviso su Instagram da mamma Belén. Al motto di "Che tu sia sempre felice bimba mia! Ti amo", la conduttrice ha immortalato la figlia in un enorme giardino tra castelli gonfiabili, palloncini e festoni total pink e un angolo dedicato alla body painting (dove si è lasciata disegnare sul braccio una serie di delicati fiori rosa e bianchi).

La festa di Luna Marì

La bimba ha ricevuto addirittura la visita della principessa Elsa in carne e ossa e non ha esitato a regalarle dei palloncini personalizzati. Per quanto riguarda la torta, ha poi voluto "variare il tema", optando per un dolce decorato con il viso di Barbie.

Il castello gonfiabile di Frozen

Luna Marì con l'abito di Barbie di Margot Robbie

Per i suoi 4 anni Luna Marì si è trasformata in una piccola Barbie con un look che replicava quello sfoggiato da Margot Robbie nel film dedicato alla leggendaria bambola. Ha infatti indossato un adorabile abitino a quadretti bianchi e rosa, un modello con le spalline sottili, la gonna a ruota e una cintura con la fibbia gioiello tempestata di cristalli.

Il look da Barbie di Luna Marì

Per completare il tutto ha scelto una collana di margherite ricamate, proprio come l'attrice che ha interpretato Barbie. La bimba si è goduta la festa a piedi nudi e ha poi sfoggiato con orgoglio il "tatuaggio" temporaneo e colorato realizzato con la body painting. A giudicare dal sorriso smagliante che la contraddistingue in ogni foto, non avrebbe potuto desiderare un party più bello.