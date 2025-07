L’estate in coordinato di Belén e Luna Marì: mamma e figlia in Sardegna con i bikini total white

Belén Rodriguez ha dato il via alle sue vacanze in compagnia dei figli. Il suo trend preferito dell’estate? Quello dei look mini-me da realizzare con Luna Marì.

Belén Rodriguez è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché ha appena lanciato la maschera intima firmata Soy Rebeya, ha anche dato il via alle sue vacanze. Da qualche giorno è volata in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì e ora si sta godendo il meritato relax dopo un anno lavorativo fatto di impegni televisivi, apparizioni pubbliche e attività da imprenditrice. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il trend dei look mini-me da mettere in pratica con la secondogenita è ormai diventato il suo preferito: ecco gli adorabili look balneari coordinati di mamma e figlia.

Belén Rodriguez in bikini total white

Qualche giorno fa Belén è partita alla volta della Sardegna e per dare il via alla sua vacanza ha fatto un bagno a Cala Granu, una spiaggia con mare cristallino situata a Marina di Porto Cervo. A farle compagnia c'erano anche i figli, che sono stati lieti di trascorrere la giornata in un luogo tanto paradisiaco. Per l'occasione la conduttrice ha puntato sul total white, indossando un candido micro bikini che ha messo in risalto l'abbronzatura dorata. Per essere precisi, ha scelto un modello firmato Me Fui con tanga sgambatissimo con i laccetti laterali e reggiseno con spalline sottili. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in stile diva e lo chignon "improvvisato".

Belén Rodriguez in bianco

I look mini-me di Belén e Luna

La moda dell'estate più amata da Belén? Quella dei look mini-me. Lei e Luna Marì si stanno vestendo spesso in coordinato, incantando i fan con il loro stile glamour e con la loro tenerezza. Dopo i look rosa di qualche settimana fa, questa volta hanno lasciato spazio al bianco.

Luna Marì al mare in bianco

La bambina, infatti, ha voluto imitare la mamma con un due pezzi candido ma declinato in versione kids e in tessuto goffrato. Anche lei amante degli accessori alla moda, ha voluto completare l'outfit da spiaggia con delle collanine lunghe e colorate. Cosa dire, invece, di Santiago? Si sta facendo immortalare sempre più spesso per degli scatti social, basti pensare al fatto che mamma Belén ha condiviso un suo primo piano con una maschera subacquea integrale.