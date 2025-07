Belén e Luna Marì dal parrucchiere insieme: caschetto per la mamma, trecce principesche per la figlia

Belén Rodriguez ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive al termine di un anno dedicato al lavoro. Tra impegni televisivi, shooting fashion e attività da imprenditrice, ha dimostrato di aver ripreso in mano la sua carriera professionale dopo il momento difficile vissuto a causa della separazione da Stefano De Martino. Ora, dunque, non può fare a meno di godersi il meritato relax (anche se "strizzando l'occhio" all'ultimo prodotto lanciato sul mercato col suo brand beauty, la maschera vaginale). A farle compagnia ci sono i figli Santiago e Luna Marì, che stanno apparendo spesso sui social in versione vacanziera. Mamma e figlia, in particolare, sono inseparabili, tanto da essere andate anche dal parrucchiere insieme.

Le nuove acconciature di Belén e Luna Marì

La vacanza in Sardegna di Belén Rodriguez prosegue a gonfie vele tra feste in famiglia, mattinate in spiaggia e bagni in topless sullo sfondo di un mare cristallino. Ieri, però, la conduttrice ha dedicato la giornata alla bellezza facendo visita a un salone Aldo Coppola, il suo parrucchiere di fiducia. Ha fatto un "ritocco" al caschetto che sfoggia ormai da mesi, tagliando le punte e riprendendo i colpi di luce biondi, il risultato? Ora ha il bob corto e dritto e lo porta con una fila laterale morbida. La figlia Luna Marì non ha potuto fare a meno di accompagnarla, approfittandone per aggiungere un tocco fresco e sbarazzino alla sua acconciatura. Complici i capelli diventati lunghi, ora la bimba ha delle adorabili trecce alla francese in stile principesco.

Belén e Luna Marì dal parrucchiere

Luna Marì segue il trend dei look crochet

Luna Marì ha attirato le attenzioni dei media non solo grazie alla pettinatura da principessa Disney ma anche grazie all'adorabile look in pieno stile vacanziero che ha sfoggiato. Come mamma Belén ha mostrato con dei primi piani social a lei dedicati, la bimba ha indossato un completino crochet firmato Zimmermann con polo e bermuda in rosa cipria ma decorato all-over con delle margherite bianche (sempre all'uncinetto). Per completare il tutto ha poi scelto un paio di ballerine coordinate ma color panna (firmate Zara). Insomma, la piccola Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e più trendy.

