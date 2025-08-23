Luna Marì, passione manicure: dal parrucchiere con mamma Belén mette lo smalto alle unghie

Belén Rodriguez ha dedicato il mese di agosto al relax: è volata a Porto Cervo e, fatta eccezione per un breve rientro a Milano per motivi lavorativi, sta trascorrendo le giornate tra mare cristalline, gite in barca e shopping di lusso. A farle compagnia ci sono i figli Santiago e Luna Marì. Se da un lato il primogenito preferisce apparire il meno possibile sui social, la seconda sembra essere super entusiasta di diventare protagonista di foto, post e video. Ama vestirsi in coordinato con la mamma, colleziona Labubu davvero esclusivi e si diverte a mettere in mostra il suo carattere peperino: insomma, più cresce e più diventa adorabile. Nelle ultime ore ha voluto fare visita al parrucchiere insieme a Belèn e ha letteralmente rinnovato il suo look.

Belén e Luna tornano dal parrucchiere insieme

Cosa hanno fatto Belén e Luna Marì nel loro pomeriggio vacanziero? Sono andate dal parrucchiere insieme. Non è la prima volta che succede, anzi, proprio qualche settimana fa avevano visitato il salone sardo di Aldo Coppola per rinnovare il look: se da un lato la mamma aveva dato una spuntatina al caschetto, la figlia aveva optato per delle romantiche trecce da principessa. Ora le due non hanno resistito alla tentazione di tornare e la cosa particolare è che la grande protagonista è stata la piccola Luna. Belén, infatti, come al solito ha tagliato le punte del suo bob, affidandosi poi all'hairstylist Marco Casarini per la piega. La bimba, invece, non solo si è presa cura dell'acconciatura ma ha fatto anche la manicure.

Belén dal parrucchiere

Luna Marì è regina di bellezza

Luna Marì sembra essere la piccola mascotte del salone a Porto Cervo di Aldo Coppola e a dimostrarlo è stata la dolce foto condivisa sui social da mamma Belén. La bimba è stata accolta con entusiasmo da tutti i presenti e fin dall'arrivo sono state due le dipendenti che si sono prese cura di lei. È stata posizionata alla postazione lavaggio (con tanto di cuscini per farla arrivare comodamente all'altezza del lavabo) e ha cominciato a fare lo shampoo. Nel frattempo l'estetista le ha fatto la manicure, rimuovendo lo smalto che aveva in precedenza sulle unghie. Il risultato? Al momento mamma Belén non lo ha ancora rivelato ma la cosa certa è che Luna è apparsa a perfetto agio mentre si prendeva cura della sua bellezza.