Luna Marì ha un parrucchiere “personale”: è papà Antonino che le cura i capelli lunghi e biondi

Luna Marì ha un parrucchiere “personale”: è il papà Antonino Spinalbese, che di recente si è divertito a curare la meravigliosa chioma lunga e bionda della bimba.

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Vive stabilmente con la mamma Belén Rodriguez (che poco più di un anno fa ha comprato e ristrutturato una nuova casa a Milano) ma trascorre molto tempo anche con il papà Antonino Spinalbese, che sui social non perde occasione per documentare i dolci momenti in sua compagnia. È proprio quanto ha fatto nelle ultime ore, mostrandosi nel suo salone di bellezza alle prese con una acconciatura glamour realizzata alla figlia: ecco le foto della bimba dal suo parrucchiere "personale".

Luna Marì dal suo parrucchiere "di fiducia"

Da anni ormai Luna Marì appare spesso sui profili social della mamma e del papà e in tutte le occasioni dimostra di essere non solo dolcissima ma anche vanitosa, basti pensare al fatto che usa i trucchi di Belén e che posa come una modella in divisa scolastica. Non sorprende, dunque, che sia voluta andare anche dal parrucchiere a sistemare la chioma, diventata ormai lunghissima. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha "approfittato" del papà, trasformandolo nel suo hairstylist personale. La bimba ha i capelli che le arrivano al petto, sono biondi e leggermente mossi, oltre che super fluenti, dunque perfetti per essere lavorati da un parrucchiere professionista.

Luna Marì dal parrucchiere, il papà Antonino

Il dolce siparietto papà-figlia

Il siparietto papà-figlia è stato assolutamente adorabile: Luna si è seduta sulla poltrona del salone di bellezza con un'espressione super seria e ha aspettato che il papà le completasse la piega. Una volta dati gli ultimi colpi di phon, Antonino si è divertito a farle "volare" la chioma con il getto d'aria, trasformandola in una piccola Beyoncé. La reazione della bimba? Non ha potuto fare a meno di ridere, provando a tirare i capelli all'indietro. Insomma, a quanto pare Luna e Antonino sono legatissimi e ogni volta che trascorrono del tempo insieme ne danno l'ennesima dimostrazione.