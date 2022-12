Luna Marì gioca con i trucchi di mamma Belén, è adorabile con la gonnellina di tulle Luna Marì sta crescendo e diventa giorno dopo giorno sempre più adorabile. La sua più grande passione? Giocare con i trucchi di mamma Belén Rodriguez.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo al massimo queste vacanze di Natale, soprattutto perché sono arrivate al termine di un periodo lavorativo particolarmente intenso. Dopo essere stata protagonista di ben 2 programmi tv, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, ora si è data al totale relax. Fin da prima della vigilia è volata a Napoli per trascorrere le feste in famiglia nella enorme villa a Marechiaro di Stefano De Martino e sui social giorno dopo giorno non può fare a meno di documentare i momenti più dolci e originali della quotidianità. La protagonista indiscussa delle Stories è Luna Marì, che ancora una volta ha dimostrato di essere una piccola icona fashion.

Il look dark di Luna Marì

L'avevamo lasciata in versione reginetta del Natale con l'abitino a quadri (coordinato al look di mamma Belén), oggi ritroviamo la piccola Luna Marì in total black. Sarà perché la si sta preparando per la notte più lunga dell'anno, quella del 31 dicembre, o perché semplicemente anche in casa si cura il suo stile nei minimi dettagli, ma la cosa certa è che la bimba è apparsa adorabile e chic con un outfit all'ultima moda. Ha sfoggiato una felpa a girocollo nera e una gonnellina di tulle in tinta in pieno stile principessa. Calzini bianchi indossati senza scarpe, ricciolini scombinati e occhioni dolcissimi: Luna diventa giorno dopo giorno sempre più bella.

Il look dark di Luna Marì

Luna Marì ha la passione per il trucco

Il motivo per cui la Rodriguez ha voluto immortalarla tra le mura domestiche sullo sfondo del meraviglioso albero di Natale addobbato? Non intendeva semplicemente mostrare il suo look dark, il suo obiettivo era dare una prova materiale del fatto che ha già la passione per il make-up. La bimba ha "rubato" la borsetta dei trucchi della mamma e ha cominciato a giocare con rossetto, blush e ombretti colorati. Del resto, aveva già indossato il rossetto rosso a Natale, dunque per i fan della famiglia Rodriguez questo dettaglio non è assolutamente una novità. Questa sera verrà truccata ancora?

Leggi anche Luna Marì a Natale è una diva: la figlia di Belén è elegantissima in rosso e col rossetto coordinato