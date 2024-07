video suggerito

Luna Marì principessina e Santiago in papillon: sono i paggetti al matrimonio di Cecilia Rodriguez Santiago e Luna Marì, i figli di Belén, sono stati gli elegantissimi paggetti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser domenica 30 giugno si sono sposati. La coppia ha festeggiato in Toscana per tutto il weekend. Prima un party pre wedding a tema country chic, poi la cerimonia, infine il party di chiusura con musica e taglio della torta, tutto presso la splendida villa medicea La Ferdinanda ad Artimino, frazione di Carmignano (Prato). Circa 200 gli invitati, tra amici e parenti. Come damigella d'onore la sposa ha voluto sua sorella Belén, mentre in figli di quest'ultima hanno fatto da paggetti.

Belén, Santiago e Luna Marì al matrimonio di Cecilia Rodriguez

Per Belén Rodriguez è stata un'enorme emozione vedere sua sorella raggiungere l'altare, accompagnata da papà Gustavo. La showgirl argentina ha fatto da damigella d'onore alla sposa: per lei un abito strapless nude, mentre nella seconda parte della giornata ha optato per qualcosa di più moderno, con cui scatenarsi in pista da ballo. Assieme a lei erano presenti anche i figli, Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese). Nessuna traccia, invece, dell'attuale fidanzato Angelo Edoardo Galvano, un ingegnere 34enne estraneo al mondo dello spettacolo con cui fa coppia fissa da qualche mese.

I paggetti

I paggetti, elegantissimi, hanno accompagnato l'ingresso della sposa. I nipotini hanno scelto i loro look da cerimonia assieme alla zia, che li ha accompagnati a fare il fitting, anticipando il brand che li avrebbe vestiti. Abitino total white da principessina per Luna Marì, con scarpette coordinate. Abito scuro con camicia bianca e papillon per Santiago, coi fiorellini bianchi all'occhiello. Per entrambi si tratta di creazioni firmate Il Gufo.

