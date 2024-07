video suggerito

Cosa ha indossato Belén Rodriguez al matrimonio della sorella Cecilia: il look da damigella e al party Belén Rodriguez è stata la damigella d’onore al matrimonio della sorella Cecilia. Ha indossato un look tradizionale alla cerimonia e uno più sensuale al party. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in Atelier Emé

Dopo sette anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro amore pronunciando il fatidico sì. La coppia domenica 30 giugno si è unita in matrimonio, riunendo in Toscana amici e parenti: circa 200 gli invitati alle nozze, che si sono svolte presso la villa medicea La Ferdinanda ad Artimino, frazione di Carmignano in provincia di Prato. La sposa ha indossato tre abiti nel corso della giornata, dall'altare al party. I nipotini Luna Marì e Santiago (figli di Belén Rodriguez) hanno fatto da paggetti. Belén Rodriguez, invece, ha vestito i panni della damigella d'onore.

Il look da damigella di Belén

Nel giorno del sì, Cecilia Rodriguez ha voluto che a farle da testimone d'onore fosse sua sorella maggiore. "Ci saranno altre damigelle ma lei sarà quella d'onore, come ho fatto io al suo matrimonio. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita, mi accompagnerà molto bene perché lei nei momenti di ansia è davvero brava e ti fa stare serena" aveva detto la sposa, ospite di Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo.

Belén Rodriguez in Atelier Emé

Come è di consuetudine, anche stavolta tutti i look delle damigelle erano coordinati nella tonalità di colore, ma diversi nel modello. Questa è una scelta molto gettonata, che permette alle damigelle di variare e puntare su creazioni adatte alla loro fisicità e in linea coi propri gusti, dando comunque una certa omogeneità cromatica e facendo capire immediatamente il loro ruolo nella cerimonia.

Belén Rodriguez in Atelier Emé

Abito strapless per la showgirl argentina con corpetto e gonna dal leggero strascico posteriore. Ha lasciato sciolti i lunghi capelli lisci, aggiungendo pochi gioielli per dare un tocco prezioso di luce. Ha poi cambiato look per la festa, in cui è stato ospite d'onore il cantante Tony Effe, che si è esibito per gli sposi e i loro ospiti. In pista da ballo Belén si è scatenata con un vestito dalla linea più moderna e sensuale, con scollatura e maxi spacco.