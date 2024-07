Il messaggio nascosto nelle scarpe di Cecilia Rodriguez per il matrimonio: cosa c’è scritto sui décolleté

video suggerito

A cura di Marco Casola

Cecilia Rodriguez ha detto sì ad Ignazio Moser lo scorso week end. Il matrimonio è avvenuto in una splendida location immersa nel verd ein Toscana, all'evento erano presenti la madre Veronica Cozzani, con un abito dalla tonalità polverosa abbinato a collana di perle, Belén Rodriguez, che ha indossato due abiti in seta e pizzo, il resto della famiglia, tra cui i piccoli Santiago e Luna Marì, che hanno fatto da paggetti, e uno stuolo di Vip e personaggi celebri, da Giulia De Lellis, apparsa con abito rosa trasparente, a Tony Effe.

L'abito da sposa di Cecilia Rodriguez

Il look per il matrimonio di Cecilia Rodriguez

Per il matrimonio Cecilia Rodriguez ha indossato tre abiti di Atelier Emé, uno lungo a sirena, con maniche lunghe, spalline strutturare e ampio strascico, un secondo vestito bianco, che lasciava la schiena nuda e dallo scollo incrociato, e infine un modello longuette scintillante, più comodo e agevole, scelto per il party delle nozze.

Tutte le scarpe di Cecilia Rodriguez per il matrimonio

La sposa ha completato i suoi look per il matrimonio con particolari acconciature decorate da cristalli e con gioielli in oro bianco e diamanti, firmanti Messika, dal valore di 40mila euro. Ai piedi, sotto i tre diversi abiti, tre differenti scarpe, tutte firmate Casadei, realizzate in tessuto e pelle total white o con inserti in argento e decori luccicanti di Swarovski e paillettes.

Tutte le scarpe di Cecilia Rodriguez per il matrimonio

Il messaggio nascosto nelle scarpe di Cecilia

Il primo paio di scarpe, indossato con l'abito da sposa per la cerimonia, era il più semplice ma nascondeva un dettaglio molto particolare. Sotto il primo vestito a sirena spuntavano un paio di pump bianche Casadei, modello Blade, il più iconico della Maison che costa 650 euro, con punta stretta e tacco a stiletto in metallo. Sulla suola i décolleté da sposa sono stati personalizzati, da un lato, con le iniziali degli sposi e con la data delle nozze, mentre sulla seconda scarpe appare la frase "Quanta vita c'è in questa vita insieme a te". Il verso è tratto dal brano Iris, di Biagio Antonacci, una canzone importante per la coppia. La stessa frase appariva cucita sul velo della sposa durante le nozze.

I décolleté con la frase incisa sulla suola

Al secondo abito da sposa Cecilia ha abbinato un paio di sandali in pelle bianca dalle linee essenziali, che lasciavano il piede nudo, con cinturino alla caviglia e listino in punta, entrambi ricoperti di paillettes argentate e cristalli. Il modello si chiama Stratosphere, è ancora firmato Casadei e costa 775 euro.

I sandali abbinati al secondo abito

Infine, per il terzo abito, quello del party serale post nozze, Cecilia ha scelto di brillare con un paio di sandali luccicanti, sempre firmati Casadei, sui toni dell'argento, con tacco Blade a spillo e con nodi e intrecci coperti di cristalli Swarovski. Il sandalo sparkling costa 825 euro.

I sandali abbinati al terzo abito di paillettes