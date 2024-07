video suggerito

Le acconciature di Cecilia Rodriguez per il matrimonio: dal raccolto col nodo alla banana coi cristalli Per il matrimonio con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez ha scelto delle eleganti acconciatura raccolte, così da essere super chic durante il matrimonio: ecco chi ha realizzato le diverse pettinature sfoggiate.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è stata la protagonista indiscussa del weekend appena trascorso: ha sposato Ignazio Moser, coronando il suo sogno d'amore dopo 7 anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato in una tenuta country chic immersa tra le campagne toscane e, tra continui brindisi, invitati famosi e una performance di Tony Effe, è stato letteralmente spettacolare. Ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere la sposa con i suoi tre abiti bianchi realizzati su misura da Atelier Emé ma in quanti hanno notato le acconciature che ha sfoggiato nel corso della serata? Ecco le pettinature sofisticate e raccolte scelte per i diversi momenti della giornata speciale.

Dalle beach waves ai raccolti

Se per il party pre-matrimonio, quello andato in scena la sera prima della cerimonia, Cecilia aveva abbinato il completo con short e crop top a delle sinuose beach waves lasciate sciolte, per il ricevimento vero e proprio ha scelto solo acconciature raccolte. A realizzarle è stata la make-up artist e hairstylist Stefania Pellizzaro, che si è lasciata immortalare alle prese con i preparativi molte ore prima dell'inizio dei festeggiamenti.

Cecilia con Stefania Pellizzaro

Per la prima uscita, quella con il maxi velo personalizzato con la dedica d'amore, la sposa voleva un raccolto bon-ton ma non troppo formale. Per essere precisi ha optato per il knot, uno chignon basso e col nodo, perfetto per esaltare la maxi scollatura sulla schiena e per non entrare in contrasto col copricapo di nulle. La fila centrale, infine, ha aggiunto un ulteriore tocco glamour.

Il primo look per il matrimonio

L'acconciatura dai dettagli scintillanti

Per il taglio della torta non solo ha cambiato abito ma ha stravolto anche la pettinatura. Rimasta fedele allo styling raccolto, ha scelto una "unconvencional banana", ovvero una coda alta, tiratissima, intrecciata e arrotolata su se stessa, arricchita da un tocco scintillante. Come spiegato da Stefania Pellizzaro, sono stati aggiunti dei micro cristalli Swarovski tra gli intrecci, così da rendere il tutto sparkling e magico. Cosa dire, invece, del make-up? A quanto pare era "a prova di lacrima", visto che si è mantenuto intatto nonostante i numerosi momenti di commozione. Cecilia ha voluto un trucco dai colori naturali ma con un focus più marcato sugli occhi, esaltati da una decisa linea di eye-liner, ciglia XXL e ombretto smokey.

Il raccolto a banana