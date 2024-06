Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: festa pre-matrimonio country chic tra candele e tovaglie a quadroni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono ufficialmente cominciati i festeggiamenti per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Qualche giorno fa i due sposi sono partiti alla volta di Firenze, poi ieri mattina hanno raggiunto la location che li ospiterà per tutto il weekend: Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, una piccola frazione di Carmignano. Sebbene pare che già abbiano pronunciato il fatidico sì in comune, hanno deciso di tenere il ricevimento in gran stile questa sera (e per l'occasione la sposa vestirà Atelier Emé). Ieri, invece, i due si sono limitati a organizzare un party "pre-nozze" solo per i parenti e per gli amici più stretti. Menù a base di prelibatezze toscane, brindisi, serenate e look bridal informali: ecco come è stata allestita la location scelta dagli sposi per questo primo evento.

Il menù del party pre-matrimoniale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Diversi mesi fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano preannunciato che si sarebbero sposati tra le campagne toscane ma solo ieri sera hanno rivelato l'allestimento country chic scelto per il party pre-matrimonio.

Villa Medicea La Ferdinanda

Essendo un evento riservato solo ai parenti e agli amici più cari, i due hanno potuto raggruppare tutti gli ospiti sulla terrazza di Villa Medicea La Ferdinanda: nel luogo più panoramico della location è stata posizionata la lunga tavola che ha ospitato la cena a base di prelibatezze toscane. Pappa al pomodoro, finocchiona, salame di cinghiale, formaggi aromatizzati e vini della tenuta Moser: a rivelare il menù sono stati gli sposi, che non hanno esitato a fare un primo piano sull'elegante pergamena decorata con le loro iniziali e posizionata sui piatti degli ospiti.

Il menù del party pre-nozze

L'allestimento country chic

Vista la location immersa tra le campagne toscane, la festa pre-matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser non poteva che essere in pieno stile country ma con un tocco chic. La protagonista indiscussa del party era la tavola perfettamente imbandita: decorata con una tovaglia a quadroni bianchi e blu, è stata arricchita con fiori bianchi, cestini in vimini riempiti di margherite gialle e candele total white.

La tavola imbandita per la festa pre-matrimoniale

Le sedie con i cuscini bianchi sulle sedute erano in rattan, materiale che ha contraddistinto anche i sottopiatti e il servizio di posate. Divanetti total white, lucine all-over e stand per i buffet di vino e di cibo: i due sposi hanno dato il via ai brindisi nuziali con un party informale ma allo stesso tempo iper raffinato.

Il party pre-nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser