video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser accolgono gli invitati al matrimonio: cosa c’è nel welcome kit Tutto sembra essere pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Gli ospiti stanno arrivando nella location tra le campagne toscane e ad accoglierli hanno trovato un esclusivo welcome kit: ecco cosa contiene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochissime ore al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e tutto sembra essere pronto per rendere la giornata speciale e memorabile. Da giorni i due sono in Toscana, per la precisione a Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, e ora sono alle prese con gli ultimi preparativi per l'atteso ricevimento. Ieri hanno dato il via ai festeggiamenti con un party pre-nozze tra pochi intimi e per l'occasione hanno sfoggiato dei look eleganti ma informali: lui ha scelto un completo di lino verde scuro, mentre lei ha preferito minigonna e crop top coordinato, entrambi in total white. Ora che si avvicina il fatidico sì la sposa ha rivelato un inedito dettaglio della cerimonia: un welcome kit riservato agli ospiti.

L'illustrazione personalizzata per Cecilia e Ignazio

Per il suo grande giorno Cecilia Rodriguez ha deciso di affidarsi a Steve Di Maio e Isabella Fiore, i wedding planner che hanno curato ogni dettaglio delle nozze, dagli allestimenti country chic per il party pre-matrimonio alla definizione dei dettagli della cerimonia vera e propria. È stato proprio uno di loro nelle ultime ore a condividere emozionato un primo piano su un romantico scorcio della location che ospiterà il ricevimento al motto di "Day One". All'ingresso, proprio sopra le siepi di rose bianche rampicanti, è stato posizionato un cartellone con le iniziali I e C, mentre sul lato si scorge una locandina personalizzata che accoglie gli ospiti con un tocco di originalità: il disegno degli sposi in versione cartoon.

L'ingresso della tenuta

Chi ha firmato il disegno degli sposi

A realizzare la locandina personalizzata è stata Erika Tolotti, illustratrice digitali a cui è stata affidata anche la realizzazione dei menù e dei segnaposti coordinati per il party pre-matrimonio (tutti customizzati e fatti a mano). Nel disegno i due sposi sono stati riprodotti in versione cartone sullo sfondo delle campagne toscane, lei con un sinuoso slip dress total white, lui in camicia bianca e pantaloni scuri, con accanto i cagnolini Ercole e Aspirina che ormai sono parte integrante della famiglia. Sulla parte alta non poteva mancare la scritta "Ignazio & Cecilia".

L'illustrazione di Erika Tolotti

Il kit di benvenuto fatto recapitare agli ospiti

Gli ospiti arrivati in Toscana per i festeggiamenti, inoltre, hanno ricevuto anche un welcome kit dagli sposi. Cosa contiene? Innanzitutto un biglietto di ringraziamento firmato dagli sposi in cui si legge "Siamo molto felici ed emozionati di avervi con noi in questo giorno così speciale".

La lettera di ringraziamento

In una shopper di cotone con il giorno 30 giugno cerchiato con un cuore sono stati poi inseriti un mascara per rifarsi il trucco durante la cerimonia (per la precisione il rimmel a forma di corpo femminile della collezione Soy Rebeya di Belén) e un "kit anti resaca", ovvero per i postumi della sbornia. Insomma, i due hanno davvero curato ogni dettaglio delle loro nozze e ora sono prontissimi per diventare finalmente marito e moglie.

Il welcome kit