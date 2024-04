Belén Rodriguez lancia una linea di make-up: mascara e rossetti hanno la forma del suo corpo nudo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è finita: Belén Rodriguez ha finalmente rivelato il progetto che l'ha tenuta impegnatissima negli ultimi mesi. Si chiama Soy Rebeya e, come già anticipato da alcuni piccoli spoiler che lei stessa si era lasciata scappare sui social, è un'esclusiva collezione di make-up che celebra la femminilità e la libertà. Dopo aver spopolato sia nel mondo della tv che nel settore fashion con due brand tutti suoi, ora la conduttrice ha debuttato nell'universo beauty e, a giudicare dai like ricevuti, sembra essere destinata a un incredibile successo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla linea di trucchi, dai prodotti offerti al loro prezzo, fino ad arrivare all'originale design delle confezioni.

Il video di lancio di Soy Rebeya

"Soy Rebeya. Lascio libera la mia fiamma, assecondo la mia libertà. Bellezza che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi sentire – magnética. Soy Rebeya. Mírame, sono la nuova era del makeup. Libero, dove le regole le faccio io e non ho paura di farmi guardare. Rebeya è Beauty Libre", sono state queste le parole usate da Belén per il lancio della sua prima collezione di make-up.

Belén per Soy Rebeya

L'annuncio è stato accompagnato da un video di cui lei stessa è protagonista: ha ballato il tango, si è lasciata truccare con indosso un meraviglioso e sensuale completo total black di Maison Saintmarc con gonna lunga e micro crop top e ha accompagnato il tutto alla sua suadente voce, dando prova di essere anche una talentuosa cantante.

Belén per Soy Rebeya

I prezzi della collezione beauty di Belén

Quali sono i prodotti beauty messi in vendita su soyrebeyabeauty.com? La collezione è composta da 5 pezzi essenziali per la cura del make-up di viso, labbra e occhi, dal correttore all'illuminante, fino ad arrivare al mascara, al lip liner e al gloss: a tutti sono stati dati dei nomi spagnoli accompagnati da "Libre", ovvero "Libera".

Lip gloss Soy Rebeya

I prezzi? Si parte da 26.90 euro per il lucidalabbra e si arriva a 39.90 euro per il balsamo illuminante per l'incarnato. Belén ci ha tenuto a curare nei minimi dettagli anche il packaging: il design di mascara e lip gloss celebra la femminilità riproducendo le forme e la silhouette del suo corpo. In quanti non vedono l'ora di provare i prodotti già iconici?