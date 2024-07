Come truccarsi in estate quando fa caldo: 7 consigli per un make-up che resiste all’afa

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Caldo e sudore in estate sono i principali nemici del make-up. Se da un lato c'è il desiderio di continuare con la proprio beauty routine quotidiana, dall'altro necessariamente bisogna rivedere le proprie abitudini, alla luce delle nuove temperature. Si fa avanti l'esigenza di un trucco più leggero ma comunque resistente, con meno prodotti sul viso, così da evitare il temuto effetto "occhi a panda" e le antiestetiche sbavature di fondotinta. Per una base leggera, al posto di quest'ultimo si può utilizzare una BB cream, si può dare alla pelle un aspetto più radioso con l'impiego del bronzer e dell'illuminante, sì a delle veline sempre con sé in borsa. E attenzione, perché anche se nessuno vuole la pelle lucida, questo non significa rinunciare all'idratazione, che resta anche d'estate uno step fondamentale a cui non rinunciare.

Mantenere una base leggera con la crema idratante

D'estate si tende a scegliere soluzioni diverse dal fondotinta, per uniformare l'incarnato e realizzare comunque una base trucco che valorizzi il viso e ne "corregga" le piccole imperfezioni. La BB cream è il compromesso ideale: leggera, fa respirare la pelle, dona una leggerissima colorazione, va a idratare la pelle, che ha bisogno di nutrimento anche d'estate.

Valorizza l'abbronzatura con un bronzer

Per valorizzare l'abbronzatura i prodotti immancabili nel beautycase estivo solo illuminante e bronzer. Il primo serve a realizzare strategici punti luce sul viso, per esempio nell'angolo esterno dell'occhio appena sotto il sopracciglio, sulla punta del naso, sull'arco di Cupido, sullo zigomo esterno. Il bronzer è un alleato soprattutto delle pelli scure. Si applica orientativamente appena sotto lo zigomo con un pennello, partendo dall'orecchio fino a circa la metà della guancia, ma in realtà bisognerebbe studiare la forma del viso, per capire quale punto permette la maggiore valorizzazione. Non va confuso col blush, che invece si stende soltanto sulla guancia.

Usa veline assorbenti per evitare effetto lucidità

Le veline assorbenti sono perfette per i ritocchi durante la giornata, si possono tenere con sé in borsa o mettere in valigia durante un viaggio. Servono, appunto, ad eliminare l'effetto lucido sul viso, sono opacizzanti, perfette soprattutto per le palli grasse che producono più sebo. Sono da preferire alla cipria, che è comunque un prodotto in polvere che non si può stratificare troppe volte sul viso, nel corso della giornata.

Lascia le labbra nude e idratate

Come per il viso, anche per le labbra è essenziale mantenere un'adeguata idratazione. Il balsamo labbra è l'alleato da tenere sempre con sé, tutto l'anno, ancora di più quando ci si espone al sole. In questo caso si possono provare degli stick con protezione solare specifica per le labbra. Per le amanti dei rossetti, il corallo, il pesca e il fucsia sono le nuance di tendenza, soprattutto in versione shimmer piuttosto che matt. Ovviamente sì ai gloss, tornati prepotentemente alla ribalta, sia quelli trasparenti che leggermente colorati oppure ricchi di brillantini, come era di moda negli anni Duemila.

Sopracciglia definite sono la chiave del make up estivo

Quando si ha voglia di truccarsi poco, ma si vuole comunque enfatizzare lo sguardo, non ci si può dimenticare delle sopracciglia. Sia per chi ha di natura delle sopracciglia scure e folte, che per chi deve ricorrere a qualche "trucchetto" per riempirle un po' (matite o pomate), il prodotto must have è uno: il gel. Ne esistono di specifici per le sopracciglia, muniti di apposito pennellino: il prodotto si stende sui peli, che così vengono sollevati, messi in ordine per tutto il giorno. Si ottiene un effetto molto ordinato, che rinfresca lo sguardo, lo apre e non lo appesantisce.

Occhi audaci con soluzioni waterproof

Per chi ama il make-up con occhi in primo piano, è bene optare per soluzioni waterproof, a prova di sudore, perché il rischio sbavature con conseguente "effetto panda" è dietro l'angolo. La matita è un prodotto che può creare qualche problema d'estate: le più abili possono sostituirlo con una riga di eyeliner, altrimenti si può scegliere una sfumatura da realizzare con un ombretto (ma sempre resistente all'acqua). In commercio comunque esistono anche matite molto scriventi, morbide ma comunque a lunga durata, per chi proprio non sa dire di no. Per dar durare di più l'ombretto il consiglio è applicarle prima un buon primer: poi via libera a colori audaci e shimmer, per brillare sotto il sole.

Scegli il trucco giusto per il giorno e per la sera

Il make-up per il giorno è diverso dal make-up della sera. Di giorno, che si tratti di una passeggiata in centro, un giro in bici con le amiche, una sessione di shopping, una giornata di lavoro vince il trucco leggero, semplice e naturale. Di sera, magari a un party a bordo piscina o una festa in spiaggia, si può giocare di più coi colori: sì ad ombretti audaci, glitter, colori neon. E per far risaltare l'abbronzatura la combo essenziale è costituita da illuminante e bronzer, che danno il massimo sulle pelli scure.