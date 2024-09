video suggerito

Come mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile: 3 consigli della dermatologa Tintarella di luna? No, tintarella di settembre. Una delle domande più gettonate in questo periodo riguarda proprio l’abbronzatura. Con la dottoressa Carrera abbiamo parlato di come mantenerla il più a lungo possibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Manuela Carrera Dermatologa

A cura di Francesca Parlato

Come si fa a mantenere l’abbronzatura anche a settembre? Domanda da un milione di dollari. Si può anche accettare di tornare in ufficio, di riprendere il solito trantran, però rinunciare a quel bel colore della pelle, così duramente conquistato, è difficile.

La tintarella sta bene a tutti, i vestiti donano di più, i gioielli e gli accessori anche, e persino il nero risalta se siamo abbronzate. Così i primi giorni di settembre i consigli e le ricerche corrono sulla rete e rimbalzano da una chat all'altra: lampade o non lampade, abbronzanti sì o abbronzanti no, creme idratanti, oli, esfoliazione, ma quale è la skincare più adatta se si vuole mantenere l'abbronzatura il più a lungo possibile?

1. Sfruttiamo gli ultimi raggi solari

Anche se il meteo sta cambiando e l'autunno è ormai dietro l'angolo cerchiamo di sfruttare al massimo gli ultimi raggi solari. "Se il tempo lo permette esponiamoci al sole, andiamo al mare nel weekend oppure facciamo qualche passeggiata all'arie aperta durante l'ora di pranzo – consiglia a Fanpage.it la dermatologa Manuela Carrera – In questo modo la pelle continuerà a produrre melanina e il nostro colore rimarrà bello dorato più a lungo". Non sottovalutiamo però l'importanza della crema protettiva. "Applichiamola sempre, anche se siamo a settembre. La protezione è fondamentale, anche se non siamo al mare". Se non vogliamo usare la crema protettiva che portavamo in spiaggia, possiamo scegliere, ce ne sono tantissime in vendita, delle semplici creme idratanti, dalla texture leggera, che possono essere applicate anche prima del make-up, l'importante è che contengano un fattore di protezione SPF.

2. Parola d'ordine: idratazione

Non tutti i saponi sono uguali, soprattutto in questo periodo. Se vogliamo mantenere più a lungo l'abbronzatura optiamo per dei prodotti ad hoc. "Scegliamo dei detergenti a base oleosa per la doccia" consiglia ancora Carrera. La pelle infatti, dopo l'estate, risulta più secca e disidratata, un sapone aggressivo andrebbe a eliminare anche il film idrolipidico, ovvero la barriera cutanea protettiva, un detergente oleoso invece che ‘lavora' per affinità, rimuove le cellule morte senza intaccare il resto della barriera cutanea e anzi svolge anche un'azione restitutiva, reintegrando una quota di grassi alla pelle, necessaria per ripristinare il film idrolipidico. "Anche una buona crema idratante, da usare mattina e sera, è in grado di contribuire al mantenimento dell'abbronzatura".

3. Via libera allo scrub

Scrub o non scrub, questo è il problema. Le patite della skincare difficilmente resisteranno troppo a lungo senza esfoliare la pelle. Ma metterà a rischio l'abbronzatura? "No, intanto perché l'abbronzatura è data dai cheratinoiciti che sono disposti su diversi strati della nostra pelle, quindi non è che facendo un leggero scrub in superficie la tintarella andrà via. La funzione dello scrub è quella di eliminare le cellule morte, per questo se lo facciamo regolarmente (direi comunque una, massimo due, volte a settimana) la pelle assoribirà meglio la crema idratante e la apparirà subito più luminosa e omogenea".

Consiglio extra: attenti all'alimentazione

Facciamo una premessa: non è che mangiando quintali di carote o zucca, la nostra pelle resterà così dorata fino a ottobre, però ci sono alcuni alimenti o ricette che ci garantiscono un importante apporto di liquidi e che svolgono anche il ruolo di antiossidanti. "Per questa coda d'estate via libera a centrifughe di frutta e verdura, spremute d'arancia ed estratti: in questo modo faremo anche il pieno di sali minerali, dei toccasana per la salute della nostra pelle".

