video suggerito

Tendenze trucco per l’Autunno/Inverno 2024-25: make up al naturale ma con rossetto rosso Rosseto rosso e make up al naturale sono solo due delle tendenze trucco per l’Autunno/Inverno 2024-25: ecco tutti i trend da cui lasciarsi ispirare per un make up impeccabile e sempre glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sara Sampaio

Con la stagione Autunno/Inverno 2024-25 entrata ormai nel vivo, siamo tutti portati a truccarci di più e a sperimentare make up più elaborati. Le tendenze make up principali di questo autunno 2024 girano tutte intorno all'idea di un trucco naturale o almeno poco vistoso: il trend make up no make up, ovvero un trucco viso che sembri impercettibile, puntando a un effetto spontaneo, anche senza mascara. Il trend generale è ridurre al minimo, il che non significa necessariamente utilizzare meno prodotti: anche per il make up no make up, la base spesso è realizzata con fondotinta, correttore e molto altro. Tra le tecniche di questo tipo, che puntano a un risultato naturale tramite l'utilizzo di diversi prodotti, una delle più trendy è sicuramente quella delle Cold Girl Make Up, che punta a ricreare l'effetto delle guance arrossate dal freddo con blush e ombretto. Per quanto riguarda labbra e occhi, come abbiamo visto sulle passerelle di Milano, invece, prevalgono i trucchi massimalisti. Tornano come must da aver sempre con sé il rossetto rosso e l'ombretto celeste da abbinare all'eyeliner per allargare lo sguardo. Scopriamo tutti i segreti del make up autunnale e invernale.

Il must per questo autunno è il rossetto rosso

Anche per l'inverno 2024 la tinta labbra da avere è quella rossa. Che sia un rossetto matte oppure lipstick liquidi, il rossetto rosso è un evergreen per ogni stagione invernale perché esalta l'incarnato, tendenzialmente più spento rispetto alla stagione primaverile ed estiva. Uno dei punti di forza del rossetto rosso è che si abbina perfettamente a tutti i capelli, da quelli biondi a quelli corvini, passando per le chiome castane. Il rossetto rosso, dal dark cherry al rosso scarlatto, poi, è l'elemento beauty perfetto per esaltare le labbra e il volto su cui è stato applicato un make up leggero.

Il rossetto rosso cremisi

Tra le nuances di tendenza in questo Autunno/Inverno 2024-25 troviamo il dark cherry e il rosso cremisi, colori della stagione anche per quanto riguarda i look. Soprattutto il rosso ciliegia che vira verso le sfumature del burgundy, già colore di tendenza della passata stagione, è perfetto per realizzare delle bold lips.

Jameela Jamil

Per chi invece preferisce optare per un rosso più delicato e sofisticato, le nuances del vermiglio, del mattone e del porpora sono perfette per chi non vuole osare con colori troppo audaci.

Jessica Chastain con rossetto Gucci

Per gli occhi eye-liner: un grande classico che non passa mai di moda

Per quanto riguarda il make up occhi il protagonista di questo Autunno/Inverno è sempre l'eyeliner. Come abbiamo visto anche in occasione delle passerelle milanesi, nonostante l'estetica no make up prevalga, un filo di eyeliner è sempre l'ideale per accentuare lo sguardo. Oltre al celebre cat eye, ancora amatissimo dalle star, che allunga la coda dell'occhio, sono tante le tecniche glamour di questa stagione.

Il cat eye

Il kitten eye ossia una sorta di cateye ma che parte da metà occhio per poi prolungarsi con una coda appena accennata: la soluzione ideale per chi vuole mettere l'eyeliner senza realizzare un trucco troppo marcato. Ci sono poi due varianti del cateye: il winged eyeliner ovvero un cateye più allungato verso l'alto e il reverse eyeliner, amatissimo dalla Gen Z, in cui si va a truccare la palpebra inferiore verso l'interno, di fatto il contrario del cateye.

Il reverse eyeliner di Adriana Lima realizzato da Patrick Ta | Foto Patrick Ta

Effetto make-up no make-up è la nuova tendenza 2024

La tendenza make up più popolare di questa stagione è sicuramente il trend no make up. Questa tendenza vede la rinuncia a make up elaborati per prediligere trucchi più semplici, appena accennati: dopo una bella base dall'effetto naturale, questo trend prevede l'applicazione di un filo di mascara e l'applicazione di un rossetto nude. L'obiettivo, in generale, è esaltare la bellezza naturale: una richiesta di spontaneità partita dai video su TikTok e approdata anche sulle passerelle come abbiamo visto durante le sfilate Primavera/Estate 2025.

Una modella nel backstage dello show di Ermanno Scervino

Ombretti colorati: il ritorno del celeste

Infine tra le tendenze più glamour per questo inverno non possiamo non menzionare l'ombretto celeste, sia shimmering che opaco. Illuminando lo sguardo e la palpebra, questa nuance evergreen è perfetta per ogni tipo di incarnato e per ogni tipo di occhi. L' azzurro polvere è l'ombretto da avere anche per questa stagione, soprattutto se applicato in contrasto con eyeliner nero o matite occhi sfumate.

L'ombretto celeste utilizzato durante lo show di Chanel per l'A/I 2024-25

Si tratta di una tonalità vintage, diffusissima negli anni Ottanta e poi di nuovo tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila, grazie a celebrities come Christina Aguilera e Britney Spears che utilizzavano diverse sfumature di celeste per giocare con il make up.

Il blush è il prodotto dell'inverno 2024

Il blush, come testimonia anche il trend delle Cold Girl Make up, è il prodotto che non può mancare per illuminare il volto, tendenzialmente più spento in inverno. Che sia in stick o in polvere, il rosa del blush, da scegliere il base al colore della propria pelle, è perfetto per creare dei make up semplici e elaborati. Potete ricreare un trucco in stile ottocentesco con le guance rosacee in contrasto con il colore del volto oppure utilizzarlo per una spolverata nelle giornate più grigie.

Hailey Bieber