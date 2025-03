video suggerito

Ribbon eye, il make-up di tendenza: in primavera colori pastello protagonisti sugli occhi Ribbon eye: è il trend make-up per la primavera 2025. Sì alle nuances pastello sugli occhi, per un effetto finale soft e delicato.

A cura di Giusy Dente

Dopo la stagione fredda, la primavera porta con sé la voglia di leggerezza: vale per l'abbigliamento, ma vale anche per il make-up. Si abbandonano i toni scuri, le linee marcate, i grigi e i neri: il trucco comincia a ispirarsi alle nuances della natura, ai paesaggi che in questo periodo cominciano a fiorire. Ecco quindi il rosa pesca, il rosa cipria, le tonalità shimmer e perlate e ovviamente i colori pastello. Proprio loro saranno i grandi protagonisti del make-up occhi della primavera 2025.

Chi ha inventato il make-up Ribbon eye

Pat McGrath ha proposto il Ribbon eye sulla passerella Haute Couture Primavera/Estate 2025 di Schiaparelli. Questo trucco, con l'utilizzo sapiente dei prodotti giusti nelle giuste tonalità, ricrea l'effetto di un nastro di seta sulle palpebre. Gli ombretti, in questo caso, sono rigorosamente in nuances pastello. Ribbon significa fiocco. Ma perché? È lì che risiede la fonte di ispirazione della famosissima make-up artist, come ha raccontato lei stessa nel backstage della sfilata. Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, ha trovato dei nastri vintage della Maison, dunque lei ha ben pensato di riprodurne il movimento sinuoso, traducendo quella morbidezza nel make-up, soprattutto avvalendosi dei colori. Ha spiegato:

Gli occhi sono scolpiti con toni nude, che hanno definito la maggior parte dei look, ma accentuati da tonalità scintillanti di giallo limone, rosa, oro e blu, traendo ispirazione dai nastri vintage scoperti da Roseberry.

Eccole, dunque, le nuances peotagoniste di questo trucco occhi delicato e quasi fiabesco, romanticissimo. Ma non è solo questione cromatica, serve anche la giusta tecnica.

Come si realizza il Ribbon eye

Se da un lato i torni pastello sono tutto, per riprodurre le sfumature dei vecchi nastri di seta, dall'altro c'è da replicarne in qualche modo anche il movimento. Ecco perché l'ombretto va applicato rigorosamente dalla parte interna dell'occhio a quella esterna, allungandosi fino all’arcata sopracciliare e sfumando delicatamente verso le tempie. Bisogna muovere il pennello proprio come se un nastro si stesse attorcigliando su se stesso, mimando l'arricciatura. Solo così sembrerà che un nastro stia attraversando fluidamente la palpebra. L'effetto è davvero super soft, perfetto per la primavera.

Pro e contro dei colori castello

Anche se bellissimi, non tutti i tipi di occhio e non tutte le carnagioni vengono valorizzate da queste nuances. Non sono le ideali se si vuole dare profondità allo sguardo, viceversa sono perfette per dare luce e freschezza allo sguardo, anche se purtroppo possono accentuare eventuali imperfezioni. Per questo sono poco adatte a pelli mature, che possono magari puntare su un abbinamento a contrasto, messe insieme a nuances più decise e strong. Il lato positivo è che comunque le tonalità pastello possono essere calde o fredde, dunque ciascuno può trovare quella più valorizzante a seconda del proprio sottotono.