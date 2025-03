video suggerito

Colori unghie per la primavera 2025: le 6 manicure di tendenza per essere alla moda Quali saranno le manicure di tendenza per la primavera 2025? Unghie mocha mousse, rosso ciliegia o pastello: ecco le idee più fashion a cui ispirarsi.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2025 sta per arrivare ed è giunto il momento di informarsi sulle tendenze destinate a spopolare, così da essere "sempre sul pezzo" col proprio stile glamour e contemporaneo. Quali saranno le manicure alla moda per la bella stagione? In fatto di colori, continueranno a essere in voga alcune delle nuance simbolo dell'inverno, dal mocha mousse al rosso ciliegia, ma naturalmente non mancheranno le tinte pastello in pieno stile primaverile. Ecco le nail-art più trendy e le idee a cui ispirarsi per dare il via con un tocco fashion alla stagione delle giornate miti e soleggiate.

Unghie mocha mousse per la primavera 2025

Il mocha mousse è stato eletto colore Pantone del 2025 e non sorprende che sia diventato di diritto il grande protagonista delle tendenze dell'anno. Dopo aver spopolato in inverno, è destinato a dominare anche in primavera, soprattutto in fatto di manicure. Si dovranno abbandonare, però, i marroni troppo scuri, meglio preferire un mocha mousse simile al cioccolato al latte o delle nuance più delicate che danno vita a un elegante effetto nude.

Unghie mocha mousse

Dall'azzurro al viola, la manicure con i colori pastello

Come ogni primavera, nel settore della manicure non possono mancare i colori pastello, un mix di romanticismo, delicatezza e vitalità. Simbolo per eccellenza della bella stagione, riescono a rendere ogni tipo di look fresco, sbarazzino e trendy. Via libera, dunque, al giallo, al verde, all'azzurro, al rosa e all'arancione, che possono essere mixati o usati da soli per una nail-art monocromatica: con l'arrivo delle prime giornate soleggiate gli smalti in queste tinte saranno veri e propri must.

Manicure pastello

Lo smalto color lavanda per la manicure primaverile

Il lilla, in particolare, è il colore pastello più trendy della primavera 2025. Per essere alla moda, dunque, sarebbe bene puntare tutto su una manicure sui toni del lavanda, magari aggiungendo qualche dettaglio a contrasto o floreale su qualcuna delle unghie: il risultato sarà sempre romantico ma allo stesso tempo super glamour.

Smalto color lavanda

Il ritorno della french manicure per la primavera

Coloro che non intendono osare con le tinte pastello possono tranquillamente puntare su qualcosa di classico: la french manicure. Da sempre simbolo dell'eleganza senza tempo, nella primavera 2025 ritorna nella sua versione classica, ovvero con base bianco latte e punte bianco gesso. Chi vuole renderla un tantino più originale può puntare sulle lunette in bianco ottico o in tinte pastello. Quale forma scegliere? No a unghie quadrate, meglio tonde o a mandorla.

French manicure

La manicure primaverile è floreale

Un'altra manicure intramontabile della primavera? Quella floreale, che anche in questo 2025 tornerà in gran voga. Che si decori solo un'unghia o che si aggiungano dei fiorellini su ogni dito, non importa, l'unica cosa importante è che si lasci spazio alla creatività e ai colori. Via libera anche a nail-art con frutta e fiocchi, l'ideale per coloro che vogliono sorprendere con un tocco di originalità.

Unghie floreali

Le jelly nails per la primavera 2025

Ricordate le jelly nails, quelle ispirate agli anni '90 che ricordano le caramelle gommose lucide e colorate? Nella primavera 2025 torneranno di moda, soprattutto nelle nuance del rosa, verde, giallo, viola e arancione.Per realizzarle bisogna aggiungere una o due gocce di smalto colorato nello smalto trasparente, applicando il mix con tutte le unghie. Per un effetto a effetto vetro, inoltre, non deve mancare il top coat super luminoso.

Jelly nails