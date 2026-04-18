Il trend beauty della Primavera/Estate 2026 ha gli occhi protagonisti con matite cromatiche e mascara colorati

Instagram @leilabonyy

Il suo nome è Aleksandra Kosygina (@leilabonyy). È una content creator e beauty influencer da 275 mila follower su Instagram, online già da diversi anni, ma solo di recente ogni suo video va immediatamente virale: sul suo profilo spiccano alcuni che contano anche 5 milioni di visualizzazioni. La modella russa di Mosca ha messo a punto una tecnica ben precisa, che sta riscuotendo un enorme successo: si è concentrata su un format in particolare, spingendo come focus il make-up occhi. A differenza dei video precedenti, più diversificati, gli ultimi si concentrano sull'applicazione di pochi prodotti, capaci però di esaltare lo sguardo in modo magnetico. Lei si arma di matita, mascara e ombretto, ma non quelli tradizionali: sono sempre coloratissimi, sgargianti, quasi fluo, con una certa predilezione per quelli metallici o dall'effetto cromatico.

Mixandoli e usandoli sapientemente, sembra fare magie! In effetti ha intercettato per prima un trend che ora sembra esploso e che ha portato anche diversi brand in questa direzione. Non a caso, le collezioni occhi focalizzate su tonalità accese e vistose, ora sono assolute protagoniste. Messi da parte gli smokey eyes invernali e le nuance scure, che solitamente accompagnano la stagione fredda, ora si ha molta più voglia di giocare, di osare, di liberare la creatività. I prodotti in commercio spingono proprio in questa direzione: quella di make-up che non passano inosservati, non necessariamente elaborati o realizzati con tecniche complesse.

Instagram @leilabonyy

Bastano pochi tocchi e in questo, la lezione di Aleksandra Kosygina è magistrale: con una matita cromatica messa nella rima interna, già cambia tutto, il viso risplende e acquisisce una certa gioiosità. La tendenza del momento rimanda un po' a quella in voga negli anni Ottanta, quando i colori erano assoluti protagonisti sulla palpebra. Ma il trend è declinato in modo moderno e contemporaneo, quindi con l'aggiunta di matite che nel tempo si sono fatte long lasting, ultra pigmentate, waterproof e perfette per look grafici. Sono cambiate anche le formulazioni, con la creazione di prodotti in consistenza gel o cremosa, perfetta da sfumare con facilità senza il rischio del temutissimo "effetto panda"!

Instagram @leilabonyy

Lo stesso vale per il mascara: quello nero non è più l'unica opzione, affiancato da varianti vitaminiche e persino da alternative glitterate, per chi vuole davvero osare e farsi notare. La Primavera/Estate 2026 è la stagione degli occhi protagonisti, messi in risalto lasciando da parte la timidezza. Addio all'estetica minimale e dai toni naturali da Clean girl: anche sulle passerelle si sono visti più eye look d'impatto, vivaci. Il vero must have sono le texture riflettenti, cromatiche, metalliche. L'ideale è puntare su matite a lunga durata e waterproof, capaci di resistere al caldo e al sudore.

Instagram @leilabonyy

Si possono applicare all'attaccatura delle ciglia e nella rima interna, sfumando una "codina" verso l'esterno dell'occhio per allungarlo, proprio come si farebbe con un eyeliner, ma in modo volutamente meno definito. Viceversa, si possono usare in modo più "grafico" per delineare l'occhio in modo più preciso, dandogli una sorta di "cornice". Con l'ombretto si può giocare di contrasto o di abbinamento, a seconda dell'impatto che si vuole ottenere e lo stesso vale per il mascara. Quello nero resta intramontabile, anche su questa tipologia di make-up sgargiante.

Instagram @leilabonyy

Di norma, per esempio, il blu elettrico è sconsigliato a chi ha gli occhi azzurri, il verde sta bene sia con occhi castani, viola è perfetto per occhi verdi. Il dilemma resta il rossetto: il nude permette di restare su un tono più minimal, ma con i colori accesi ovviamente si può intensificare ancora di più l'effetto finale. Nel dubbio, meglio un velo di gloss con cui non si sbaglia mai.