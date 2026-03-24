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Make-up bordeaux: il trend da seguire nella primavera 2026

È arrivato il momento di dire addio ai make-up total black, il trucco da sfoggiare nella primavera 2026 è quello bordeaux: ecco i prodotti da usare.
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A cura di Valeria Paglionico
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La primavera 2026 è cominciata e con lei è tornata anche la voglia di uscire più spesso, così da godersi il clima mite e il sole scintillante. Quale migliore occasione di questa per prendersi cura del proprio beauty look? Stando alle tendenze di stagione, è arrivato il momento di dire addio ai classici make-up con smokey eyes scurissimi ed eye-liner dark intorno agli occhi, per essere “sul pezzo” sarebbe bene puntare sulla moda dei trucchi completamente bordeaux.

Il ritorno del trend anni '90

Il bordeaux è il colore dell’anno, una nuance calda ed elegante che, dopo aver spopolato negli anni ’90, è tornata in gran voga. Lo si vede ovunque, dalle sfilate delle più grandi Maison alle vetrine dei negozi, fino ad arrivare alle copertine fashion. Ora sta conquistando anche il mondo del make-up, basti pensare al fatto che Chanel ha rilanciato sul mercato in edizione limitata il Rouge Noir. Si tratta di una tonalità dalle sfumature rosso scuro e nero che ha dominato il settore cosmetico proprio negli anni ’90, nata dalla necessità dei direttori creativi dell’epoca di trovare uno smalto che si abbinasse agli abiti. Oggi ad andare di moda non sono solo le nuance così scure ma anche le sfumature del ciliegia, del burgundy e del vinaccia: insomma, praticamente tutti i toni del bordeuax.

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Make-up rouge noir

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I trucchi bordeaux da usare

Come seguire il trend del make-up tutto bordeaux? Il prodotto essenziale è il rossetto, che può essere abbinato a una matita labbra per il contorno e a un lucidalabbra per aggiungere un tocco shining. Si può poi osare con un blush leggermente più scuro del solito, con un un ombretto coordinato o addirittura con una linea di matita intorno agli occhi sempre bordeaux. Il mascara, invece, va usato sempre total black, così da esaltare e aprire lo sguardo. L’effetto? Assolutamente “wow”, visto che il bordeaux è versatile, valorizza l’incarnato e aggiunge un tocco caldo e sensuale alla pelle.

Trucco bordeaux
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