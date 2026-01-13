Unghie inverno 2026: i colori di tendenza e le manicure da imitare

L'inverno 2026 è cominciato da diverse settimane ed è arrivato il momento di rinnovare la propria manicure. Complici le temperature gelide che ci costringono a coprirci con maglioni maxi, cappotti, sciarpe e cappelli, spesso non riusciamo a esprimere la nostra creatività in fatto di stil ma possiamo aggiungere un tocco di glamour al nostro look con la manicure. Smalto nero, metallizzato o a effetto velluto: ecco quali sono le tendenze di stagione, i colori must e le idee a cui ispirarsi per sfoggiare delle unghie al top.

Unghie black cherry per l'inverno 2026

Come da tradizione, anche nell'inverno 2026 a spopolare sono le tinte scure, soprattutto quando si parla di manicure. Tra i colori di tendenza ci sono il black cherry, ovvero un bordeaux ciliegia così scuro da sembrare nero, il rosso porpora, il marrone speziato o il verde bosco. Oltre a essere super eleganti, queste nuance di adeguano anche a ogni tipo di look. Chi intende osare con un tocco sparkling può aggiungere una sola unghia glitterata o metallizzata.

Manicure bordeaux

La manicure per l'inverno 2026 è "vellutata"

Tra gli effetti di tendenza per l'inverno 2026 c'è quello a effetto velvet, ovvero con le unghie che sembrano vellutate. Per realizzarlo basta utilizzare una polvere floccata da soffiare su uno smalto classico: la sua finitura lucida si trasformerà, diventando opaca in pochi secondi. Anche in questo caso è preferibile puntare su colori scuri, su cui l'effetto velluto è decisamente più evidente.

Velvet nails

La french manicure è un evergreen

Quale manicure scegliere se ci si vuole distinguere per eleganza senza osare troppo? La classica french manicure, quella da realizzare con smalto bianco latte come base e smalto bianco gesso sulle punte. Per essere sul pezzo in fatto di tendenze, però, è essenziale puntare tutto sulle unghie a mandorla con lunette sottilissime.

French manicure classica

Il ritorno dello smalto metallico

In quante ricordano lo smalto a effetto metallico che ha spopolato diversi anni fa? Nell'inverno 2026 è tornato in gran voga, affermandosi come grande protagonista di stagione. Argento specchiato, verde profondo o nero dai riflessi metal: queste sono solo alcune delle opzioni per poter seguire la mania con stile. Il finish metallizzato darà sempre vita a un effetto lussuoso e tattile che si rivelerà perfetto per rendere ogni tipo di look memorabile.

Manicure metallica

La manicure effetto "polvere di stelle"

Nonostante l'effetto sparkling venga solitamente associato alle feste di fine anno, in verità è perfetto anche per aggiungere un tocco di glamour al grigio inverno. La manicure "polvere di stelle" è infatti tra le più trendy di stagione: come realizzarla? Con un semplice strato rosa confetto, a cui vanno aggiunti dei glitter in tinta o in oro, così da ottenere un finish romantico ma allo stesso tempo super brillante. L'importante è che i brillantini siano di dimensioni micro, così da apparire quasi impercettibili, proprio come se fossero una polvere di stelle.