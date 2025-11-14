Unghie inverno 2025: i colori di tendenza e le manicure a cui ispirarsi

Quale manicure scegliere per l’inverno 2025? Smalto bordeaux, french, vanilla glass nails: quali sono i colori must di stagione e le tendenze a cui ispirarsi.

Manca ormai pochissimo all'inizio dell'inverno 2025 ed è arrivato il momento di prepararsi, così da essere sempre sul pezzo in fatto di mode e tendenze. Da cosa partire? Naturalmente dalla manicure, un elemento essenziale per rendere ogni look super fashion con un semplice smalto. Quali sono i colori must di stagione e le nail-art più in voga del momento? Unghie viola o blu, bordeaux oppure col classico french, un vero e proprio evergreen del settore: ecco quali sono le idee glamour e trendy a cui ispirarsi.

La manicure baby blue per l'inverno

Tra i colori must dell'inverno 2025 non può che esserci il blu, chiaramente ispirato alla neve e al ghiaccio. La tinta più in voga del momento, in particolare, è il baby blu, ovvero la nuance pastello capace di rendere il look super delicato ma allo stesso tempo grintoso.

Smalto blu

Via libera, dunque, alle manicure monocromatiche, alle quali si può aggiungere qualche tocco di glitter in periodo natalizio. Sebbene possa sembrare una tonalità "poco abbinabile", in verità si adeguerà alla perfezione a tutti gli outfit in pieno stile invernale.

Manicure baby blue

La french manicure classica o nera

La franch manicure è un vero e proprio evergreen del settore: dall'eleganza senza tempo, perfetta per ogni stagione e capace di andare oltre le mode stagionali. Chi vuole puntare su un effetto classico può aggiungere un tocco glamour limando le unghie a mandorla, mentre chi intende osare farebbe bene a rendere la manicure super originale usando lo smalto nero al posto di quello bianco gesso (quindi solo sulle punte), lasciando invariata la base trasparente o bianco latte.

French manicure nera

Lo smalto viola è il must dell'inverno 2025

Chi intende aggiungere un tocco davvero vitaminico all'inverno ma senza puntare su dei colori "fuori stagione" può optare per il viola.

Smalto viola

Si tratta di una nuance elegante, glamour e "di carattere", perfetta per sfoggiare una manicure capace di farsi notare. Viola metallizzato, vinaccia, mora o melanzana: si può spaziare tra infinite sfumature a seconda dei propri gusti.

Manicure viola

Lo smalto burgundy è un evergreen

Con l'arrivo del freddo va rispolverato assolutamente lo smalto burgundy, un classico senza tempo quando si parla di manicure di tendenza. Raffinato ma grintoso, minimal ma d'impatto: il bordeaux e tutte le sue tonalità, dal ciliegia al rosso scurissimo, continuano a essere un must dell'inverno, anche nel 2025. A chi è consigliata questa nail-art? A chi vuole essere chic e glamour ma con un tocco di carattere.

Smalto burgundy

Le Vanilla Glass Nails per l'inverno

Le Vanilla Glass Nails sono le unghie "effetto vetro", ovvero in colori neutri ma incredibilmente lucide e soffici. Per realizzarlo va usato un colore nude, dal bianco latte al beige, con sopra un top coat dalla finitura brillante. Nessuna decorazione, nessun cristallo e nessun glitter, deve essere una manicure "pulita", densa e a effetto scivoloso. Il segreto per renderla ancora più splendida? Prendersi cura delle mani con una crema vellutante.