Tendenze colore capelli per l’inverno, inizia la rivoluzione brunette: è il momento della chioma cioccolato

Il castano è il colore del momento. È avvolgente, richiama i riflessi del cioccolato, della nocciola, del caffè e dona un aspetto sofisticato ed elegante.

Kate Middleton

Il Mocha Mousse che Pantone ha eletto Colore dell'Anno 2025 continua a riscuotere successo. È una nuance avvolgente e morbida, scelta proprio per la sua capacità di trasmettere calore e vicinanza: come se fosse una coccola. Richiama infatti i riflessi del cioccolato, del caramello, della nocciola, della castagna, del cappuccino, del caffè, notoriamente tutti goduriosi. Queste tonalità, portate sui capelli, rendono il beauty look immediatamente più sofisticato. Il castano è un colore che solitamente tra l'autunno e l'inverno viene riscoperto, quando ci si lascia alle spalle gli azzardi dell'estate tra colpi di sole e schiariture. Si fa poi avanti la necessità di qualcosa di nuovo, di restituire all'immagine un tocco più di classe, che possa accompagnare al meglio i mesi freddi. Mentre il nero tende a indurire i lineamenti, il marrone li ammorbidisce e ha il vantaggio di valorizzare tutti, a seconda della tonalità che si sceglie.

Ariana Grande a sorpresa è tornata mora dopo essere stata bionda per anni. L'attrice ha chiuso un'era e lo ha fatto per esigenze di copione, per il suo ruolo in Wicked, ma ha sicuramente contribuito a rendere trendy il castano, ancora di più. Come lei, più di recente, anche la cantante Jessica Simpson ha abbandonato il caratteristico biondo portato per anni, mettendosi nelle mani della sua hairstylist di fiducia, che ha trasformato completamente la sua chioma, all'insegna del castano caldo cioccolato.

Sofia Vergara

Ci sono poi le fedelissime, quelle che hanno eletto il castano a loro colore per eccellenza, declinato in differenti tonalità. I capelli scuri di Kate Middleton sono iconici: infatti la principessa è stata molto criticata nel brevissimo periodo in cui li ha schiariti, del tutto a sorpresa, virando verso il biondo. Ci sono poi Selena Gomez, Dakota Johnson, Lily Collins, Hailey Bieber, tutte amanti della chioma scura.

Leggi anche Unghie inverno 2025: i colori di tendenza e le manicure a cui ispirarsi

Ariana Grande

Il marrone, complice l'interferenza di Pantone, sta godendo di un grande successo, anche tra le celebrity: tutte lo vogliono sulla testa, perché è elegante e raffinato, dona un aspetto sofisticato e chic, comunica dolcezza e vicinanza. C'è un castano adatto per tutte, capace di valorizzare il viso. Chi lascia il biondo, ma non vuole un passaggio netto al castano scuro, solitamente passa attraverso il castano caramello addolcito da riflessi color miele: è il Golden Brown molto luminoso, che quindi esalta la carnagione scura, meglio ancora se con occhi chiari o nocciola.

Zendaya

Viceversa, chi è fan del castano profondo, quello davvero intenso, sceglie il Deep Brunette tradizionale: è ricco, corposo, intenso e pieno, una scelta con cui non si sbaglia mai e da cui difficilmente si torna indietro, una volta che si sperimenta! Si adatta particolarmente agli incarnati olivastri, perché crea contrasto e definisce i lineamenti del viso. Chi ama le stratificazioni o vuole dare più movimento alla chioma può puntare su hai style meno definiti e strutturati, quindi una finitura più riflessata, magari con diverse sfumature di colore accostate.

Hailey Bieber

L'importante è che non ci siano stacchi netti, ma che il passaggio tra l'una e l'altra sfumatura sia comunque graduale e calibrata. Questo Smoked Mocha Mousse è perfetto per tutti, in particolar modo per incarnati da neutri a freddi. Il Castano Ramato, infine, è un evergreen che non passa mai di moda e che aggiunge calore alla chioma. È perfetto su pelle dorata, con quella punta di rosso che fa dire immediatamente "wow".