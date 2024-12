video suggerito

Il Mocha Mousse è il colore dell'anno 2025 secondo Pantone Il Pantone Institute ha appena annunciato qual è il colore dell'anno: si tratta del Mocha Mousse, un marrone morbido e avvolgente che comunica calore e armonia.

A cura di Valeria Paglionico

Il Pantone Institute ha appena annunciato qual è il colore dell'anno, quello che rappresenterà il 2025, influenzando in modo deciso il mondo della moda, dell'interior design, del make-up e della tecnologia. Se l'anno scorso a spopolare è stato il Peach Fizz, ora è arrivato il momento del Mocha Mousse, un marrone morbido e avvolgente che comunica calore e armonia. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul Color of the Year, la nuance simbolo del desiderio collettivo e dell'attitudine generale del prossimo anno.

Che colore è il Mocha Mousse

Il colore del 2025 secondo Pantone è il Mocha Mousse, in Italia meglio noto come "mocaccino", un marrone morbido, sensoriale e avvolgente che mixa le nuance del cappuccino, del caffè e del cioccolato, rimandando a un piacere quotidiano, a una sensazione di armonia e di calore. Il suo codice ufficiale è PANTONE 17-1230: è profondo e sofisticato, permette di ritrovare un contatto diretto col mondo naturale ed è capace di adattarsi a ogni carnagione e a ogni stagione. Laurie Pressman, vicepresidentessa del Pantone Color Insitute, ha descritto questa nuance come "sofisticata e lussureggiante ma allo stesso tempo un classico senza pretese".

Mocha Mousse

L'epoca d'oro del marrone

Col Mocha Mousse, tecnicamente colore PANTONE 17-1230, il marrone vive la sua "epoca d'oro", diventando il simbolo del lusso e del glamour, della raffinatezza terrosa e dell'eleganza discreta. Come ha fatto a diventare il colore dell'anno? A spiegarlo è stata Laurie Pressman con queste parole: "La ricerca senza fine dell'armonia è presente in ogni singolo aspetto delle nostre vite, dalle relazioni con gli altri fino al nostro lavoro, i nostri contatti sociali e l'ambiente naturale che ci circonda. L'armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda. Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico".

Pantone Colour of the Year 2025

Il Mocha Mousse in passerella

Sebbene il Colour of the Year sia stato annunciato solo nelle ultime ore, sulle passerelle internazionali si era già dato spazio ai toni terrosi del marrone, dai beige al tabacco, fino ad arrivare al caffè e al cioccolato. Ferragamo, Balmain, Saint Laurent, Tod's: queste sono solo alcune delle Maison internazionali che nelle collezioni Primavera/Estate 2025 hanno proposto abiti e accessori in Mocha Mousse, dando prova del fatto che è una tinta che interpreta alla perfezione lo stile quiet luxury.

Ferragamo F/W 2024-25

Dal settore beauty al design: le influenze del Colour of the Year 2025

Anche nell'universo beauty i colori accesi e vitaminici hanno da tempo lasciato spazio ai nude, dunque i rossetti, gli ombretti e i prodotti di make-up in mocaccino non faranno altro che esaltare ancora di più la bellezza naturale racchiusa in ognuna di noi.

Anastasia Beverly Hills

Nel mondo dell'arredamento, invece, il Colour of the Year 2025 risponde alla perfezione al nostro bisogno di calore e comfort, rimandando anche al sapore "goloso" del cacao e del caffè.

Caleffi

Insomma, il Mocha Mousse con la sua allure minimalista ma allo stesso tempo sofisticata è destinato a dominare il 2025 tutti i settori creativi della società contemporanea.