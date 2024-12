video suggerito

Il rosso ciliegia è il colore dell’anno 2025 Da come ci vestiremo a come ci truccheremo a come arrederemo le nostre case: nel 2025 lo faremo in un unico colore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa ci riserva il 2025 in quanto a tendenze? Il Pinterest Predicts 2025 (undicesima edizione) offre qualche spunto interessante per sbirciare tra ciò che, con ogni probabilità, ci accompagnerà nei mesi a venire, in diverse categorie. In tutte c'è un filo conduttore: da come ci vestiremo a come ci truccheremo a come arrederemo le nostre case, lo faremo in un unico colore.

Come si sviluppa la ricerca

Il report annuale di Pinterest non riflette le tendenze passate, ma offre un'anteprima di ciò che farà tendenza nel prossimo anno. L'analisi raccoglie le tendenze più interessanti che, in base alle ricerche degli utenti, potrebbero emergere o continuare a crescere nel nuovo anno. Si tratta di previsioni e possibilità, la probabilità non è una scienza esatta eppure negli ultimi cinque anni, quasi l’80% delle tendenze previste da Pinterest hanno effettivamente trovato riscontro nella realtà.

Anais Van Oekel, Copenhagen Fashion Week AW24

Il report di quest’anno si basa sui dati di ricerca di oltre mezzo miliardo di utenti attivi su base mensile da tutto il mondo. Le categorie prese in esame vanno dall'arredamento all benessere, dai viaggi all'intrattenimento, fino a make-up e moda. Il periodo di analisi va da settembre 2022 ad agosto 2024. Queste le fasce d'età prese in considerazione, per dare ampia rappresentazione: Baby Boomer (oltre i 60 anni), Gen X (44-59 anni), Millennial (28-43 anni), Gen Z (18-27 anni).

Smalto Chanel

Quale sarà il colore dell'anno

La parola chiave del 2025 sarà Ciliegiacromia. Il colore del 2025, quello che spopolerà nell'abbigliamento, nel make-up, nell'arredamento sarà infatti il rosso ciliegia, che sembra essere il preferito soprattutto da Gen Z e Millennial, stando all'analisi di Pinterest.

Cherry Lamp

Lo confermano le ricerche:

Rosso ciliegia scuro: ricerche in aumento del 235%

Vibes color ciliegia: ricerche in aumento del 325%

Camera da letto color ciliegia: ricerche in aumento del 100%

Auto color ciliegia: ricerche in aumento del 270%

Versace, Autunno/Inverno 2024-25

Questo colore, come ogni sfumatura di rosso, è sicuramente associata al concetto di forza, passione, energia, vitalità. È una nuance profonda che comunica immediatamente potenza, relativa a ogni tipo di sentimento, non solo l'amore e il desiderio, ma anche l'ambizione, l'intraprendenza; insomma, tutto ciò che richiede intensità e audacia. Tra le varie declinazioni di rosso questa spicca per brillantezza. A differenza del corallo, che ha una punta di arancio, questa ha una punta di blu.

Rossetto Charlotte Tilbury

Come utilizzare il rosso ciliegia

Ovviamente richiama il colore del frutto e si presta benissimo soprattutto per il make-up e l'abbigliamento, dove effettivamente trova grande applicazione per look romantici o più rock. Il rosso ciliegia è perfetto se si vuole catturare l'attenzione, anche in casa, dove può rendere l'ambiente immediatamente più elegante e accattivante. Ovviamente a fare la differenza sono gli accostamenti di colori: l'abbinamento può declinare tutto in chiave più giocosa o viceversa più sofisticata.

In casa, con i colori neutri rende lo spazio accogliente e luminoso. Il make-up col rosso ciliegia è un must: si può utilizzare insieme al nero per uno smokey eyes più glamour, per l'abbigliamento insieme ai capi in pelle rende tutto più strong, ma è gettonatissimo anche sulle unghie, per naiul art da diva (magari con un tocco glitterato, soprattutto nel periodo natalizio).