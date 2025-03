video suggerito

Colori capelli primavera estate 2025: le nuance di tendenza e le idee a cui ispirarsi Avete voglia di cambiare colore di capelli con l’arrivo della bella stagione? Mocha Mousse, nero effetto vernice, rosso ginger, biondo lino: ecco le tendenze del momento e le idee a cui ispirarsi per la Primavera/Estate 2025. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La bella stagione è ormai arrivata e con lei anche il caldo, il sole e la voglia di rinnovarsi. Quale migliore occasione di questa per cambiare hair look, così da lasciarsi definitivamente alle spalle il freddo inverno? Mocha mousse per chi ama l'effetto naturale, biondo lino per chi ha una chioma chiara, rosso ginger e rose gold per chi vuole osare: questi sono solo alcuni dei colori di capelli più in voga per la Primavera/Estate 2025. Ecco quali sono le tendenze del momento del settore hair e le idee da cui prendere ispirazione per illuminare la propria immagine.

Capelli castani, il Mocha Mousse è il più trendy del 2025

Il Mocha Mousse sia il colore dell'anno secondo Pantone e non poteva che conquistare anche le tendenze beauty. Chi ha i capelli castani e per la Primavera/Estate 2025 vuole aggiungere un tocco di novità al proprio hair look può puntare proprio su questa nuance. Le sfumature più in voga vanno dal caramello al cioccolato fondente ma ovviamente la tonalità che fa al caso proprio va scelta a seconda della base. L'ideale sarebbe optare per un choco beige sulle basi calde, un color caffè con sfumature nocciola sulle basi fredde.

Donovan Hair Studio

Il biondo lino per le chioma chiare

Quale colore scegliere per chi ha i capelli biondi? Il biondo lino è in assoluto la nuance del momento. Si tratta di una sfumatura molto chiara ma che non risulta fredda, anzi, dona alla chioma un effetto caldo e vellutato. Consigliato a chi ha la pelle molto chiara, il colore biondo lino riesce a mettere in risalto gli incarnati porcellana. L'ideale sarebbe optare per un balayage, dunque lasciando le radici scure, così da dare l'idea che si tratti di naturali schiariture create dal sole.

Leggi anche Colori unghie piedi per la primavera 2025: i colori e le pedicure di tendenza

Solidani Eur

I capelli neri a effetto vernice sono un must

Se fino a qualche anno fa il nero corvino veniva considerato un po' troppo audace e netto, ora le cose sono cambiate. Il total black sta tornando di moda nell'universo hair, soprattutto se abbinato a un effetto vernice, cosa significa? Chi la chioma deve apparire lucidissima e curata, così da donare un aspetto intrigante e misterioso. A chi sta bene questo colore? A chi ha una pelle olivastra ma anche a ci vanta un incarnato diafano.

Monica Lee

Il rosso ginger torna di moda nel 2025

Il rosso è tra i colori più amati da chi vuole rendere la propria immagine grintosa e glamour ma per essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze hair in questa stagione 2025 bisogna scegliere il rosso ginger, ovvero un mix di biondo e rosso che si avvicina molto al rame. Si tratta di un colore audace e brillante, perfetto per coloro che non hanno paura di osare ma che intendono farlo con stile. In casi come questi, sarebbe bene puntare su dei tagli ben precisi, ovvero quelli scalati che permettono di esaltare le naturali sfumature di questa nuance.

Roberta Napoletano Hair Saloon

Il ritorno dei colpi di luce

Ricordate i colpi di luce che hanno spopolato tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000? Sono tornati di moda e sembrano essere destinati a dominare la Primavera/Estate 2025. Il colore consigliato per ottenere un effetto super shining è il biondo chiaro ma per chi ha una base molto scura si può optare anche per il rosso ginger o per il caramello, l'importante è che le ciocche vengano lavorate una alla volta, così da creare un perfetto gioco di luci su tutta la chioma, enfatizzando sia il taglio che il viso.

Mane – Gippsland Hair Salon

Il rose gold è il più originale della Primavera/Estate 2025

Con l'arrivo della primavera, del sole e del caldo si ha davvero voglia di strafare? In casi come questi il colore per lasciare tutti senza fiato è il rose gold, una nuance tra il rosa e l'albicocca che dà vita a sfumature originali e inaspettate. A cosa si abbina? Ai biondi naturali, che vengono illuminati e valorizzati con delle ciocche pink. Si possono tingere le ciocche a partire dalle radici oppure si può optare per un semplice balayage, tutto cambia a seconda dei propri gusti e soprattutto della base di partenza.