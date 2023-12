Il Peach Fuzz è il colore dell’anno 2024 secondo Pantone Pantone ha scelto il colore del 2024: il Peach Fuzz. Un colore tenue simile al rosa pesca: ecco il perché della scelta di questa tonalità.

A cura di Arianna Colzi

Il Peach Fuzz Pantone

Sarà un anno sui toni della pesca il 2024. Pantone ha appena annunciato che il colore dell'anno è il Peach Fuzz, per la precisione il Pantone 13-1023. Si tratta di una tonalità molto tenue, che incrocia i colori aranciati della pesca, sfumandoli verso il rosa.

Il Pantone Peach Fuzz

Il colore dell'anno Pantone è il Peach Fuzz

Secondo Pantone, che con questo colore entra nel 25esimo anniversario del programma Pantone Color of The Year, il Peach Fuzz è "un colore compassionevole e nutriente, che trasmette una sincera gentilezza". Incastonato tra il rosa e l'arancione, il Peach Fuzz trasmette appartenenza, infonde un necessario riequilibrio e nutre arricchendo mente, corpo e anima.

La palette del Pantone Peach Fuzz

Insomma, il Peach Fuzz sembra essere una coccola più che un colore, un momento di benessere personale in un periodo di tumulti e grandi complessità.

La palette di riferimento secondo Pantone

Pantone, come ogni anno, ha fornito anche delle indicazioni sulle palette di riferimento da abbinare al Peach Fuzz. Gli abbinamenti di colori tonali prevedono una palette che va dal rosa all'azzurro: tra cui due varianti delle famiglie rosa, arancione, blu, verde e blu che si abbinano armoniosamente tra loro.

La tazza Peach Fuzz

Un'altra palette proposta è quella del Peach Plethora: una collezione monocromatica di colori che abbraccia i toni più bianchi del pesca, fino al rosa pesca, creando un ambiente caldo e accogliente. A questo punto, non ci resta che scoprire le tendenze del 2024 per capire se e quanto in brand si lasceranno ispirare da questo color pesca tenue.