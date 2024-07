video suggerito

Dove iniziano oggi i saldi estivi 2024 e quanto durano: le date e il calendario delle regioni Il tanto atteso momento dei saldi estivi 2024 è arrivato: cominciano oggi in tutt'Italia e andranno avanti per un massimo di 60 giorni a seconda delle regioni.

A cura di Giusy Dente

Con le vacanze che incombono, l'inizio di luglio è il momento perfetto per concedersi un regalo da portare con sé in valigia: quel cappello che avevamo adocchiato settimane fa, quella giacca che a prezzo pieno costava un po' troppo. È infatti tempo di saldi estivi, l'occasione perfetta per approfittare di promozioni e offerte convenienti, così da fare acquisti risparmiando un po' di soldi. Quest'anno è stata scelta una data univoca: i saldi estivi 2024 cominciano oggi in tutt'Italia. Si applicano a diverse categorie di prodotti, non solo abbigliamento, ma anche articoli per la casa, tecnologia, elettrodomestici. Ma per evitare truffe è sempre bene vigilare con attenzione a ciò che viene proposto nei negozi.

Dove iniziano i saldi oggi

Da nord a sud d'Italia, tutte le regioni sono allineate. Si è scelto ovunque di dare avvio ai saldi estivi 2024 nel primo sabato del mese di luglio, quindi il 6 luglio. Situazione leggermente diversa solo a Trento e Provincia, dove i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. In Alto Adige il regolamento è diverso in base al distretto in cui ci si trova: cambia tra Val Venosta, Val Pusteria, città di Bolzano e così via. Se la data è la stessa, a cambiare è invece la durata e la data di fine.

Quanto durano i saldi estivi e quando finiscono

Solitamente i saldi si protraggono per un periodo massimo di 60 giorni: le regioni lo decidono autonomamente. Nel calendario di quest'anno, per esempio, spiccano Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che andranno avanti dal 6 luglio al 30 settembre. Chiusura anticipata, invece, in Veneto e Marche, dove i saldi finiranno il 31 agosto. Regole diverse anche in materie di vendite promozionali: in alcune regioni dello stivale c'è il divieto nei 15-40 giorni che precedono la data inizio saldi (per esempio in Abruzzo e Basilicata). Altrove, c'è possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (per esempio in Umbria).

Quando iniziano i saldi online

I saldi online cominciano parallelamente a quelli nei negozi fisici. Ai clienti abituali, quelli per esempio che sono iscritti a programmi fedeltà o possiedono una tessera cliente, viene data una possibilità ulteriore di vantaggio: per loro i saldi si aprono qualche ora prima, così da accedere in anticipo alle promozioni e poter acquistare subito a prezzi convenienti. Alla pari degli acquisti in store, anche con questa modalità è possibile cadere in truffe ben orchestrate e difficilmente distinguibili. Ecco perché è bene tenere sempre gli occhi aperti e vigilare sulla situazione.