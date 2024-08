video suggerito

Quando finiscono i saldi estivi 2024: le date degli ultimi sconti regione per regione I saldi estivi 2024 stanno per terminare: con la fine delle vacanze, arrivano anche gli ultimi giorni di sconti. Ecco quando finiscono regione per regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la fine di agosto arriva anche la fine del periodo dei saldi. Negli ultimi giorni di sconti, poi, è possibile trovare qualche occasione per riuscire ad acquistare capi evergreen. Come per il loro inizio, anche per la fine della stagione ci sono date precise che potrebbero variare di regione in regione: per riuscire ad approfittare degli ultimi sconti, ecco l'elenco di fine saldi 2024 regione per regione.

Saldi estivi 2024, le date di fine sconti regione per regione

La fine dei saldi arriva in date diverse per ogni regione d'Italia. Ecco l'elenco regione per regione:

Abruzzo : dal 6 luglio al 4 settembre;

: dal 6 luglio al 4 settembre; Basilicata : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Calabria : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Campania : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Emilia-Romagna : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Friuli Venezia Giulia : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Lazio : 6 luglio – 17 agosto;

: 6 luglio – 17 agosto; Liguria : 6 luglio – 19 agosto;

: 6 luglio – 19 agosto; Lombardia : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Marche : 6 luglio – 1 settembre;

: 6 luglio – 1 settembre; Molise : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Piemonte : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Puglia : 6 luglio – 15 settembre;

: 6 luglio – 15 settembre; Sardegna : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Sicilia : 6 luglio – 15 settembre;

: 6 luglio – 15 settembre; Toscana : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Umbria : 6 luglio – 4 settembre;

: 6 luglio – 4 settembre; Valle d’Aosta : 6 luglio – 30 settembre;

: 6 luglio – 30 settembre; Veneto : 6 luglio – 31 agosto;

: 6 luglio – 31 agosto; Trento e Provincia: i saldi durano sessanta giorni come nelle altre regioni ma i commercianti possono stabilire il periodo in cui effettuarli.

I consigli per acquistare alla fine dei saldi

Per chi vuole approfittare degli ultimi giorni di saldi, il consiglio è quello di comprare capi versatili, che possano essere sfruttati per queste settimane ancora estive ma anche nei primi giorni di autunno. Ad esempio un accessorio evergreen che può essere acquistato ai saldi sono le scarpe: dalle ballerine alle slingback, passando per i mules, le calzature sono sempre un acquisto valido; i modelli che possono essere sfoggiati anche in autunno sono pronti per essere indossati, mentre le scarpe prettamente estive possono essere utilizzate di nuovo durante la prossima stagione estiva. Come regola generale, comunque, se siete in cerca di qualche offerta tra i saldi di fine stagione, puntate su capi e accessori che fanno parte dei vostri outfit quotidiano, in modo da poter ottimizzare l'acquisto. A tutto ciò si aggiunge una necessaria attenzione per le truffe online o gli sconti finti, ossia quei saldi che in realtà non sono saldi e che non scontano il prezzo originale del prodotto.