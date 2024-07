Quando iniziano i saldi online per l’estate 2024

video suggerito

Rispetto ai saldi nei negozi fisici, quelli online cominciano un po' prima, solitamente riservati a clienti abituali e solo su una selezione di prodotti.

A cura di Giusy Dente

Il 6 luglio, primo sabato del mese, cominceranno i saldi estivi 2024. Gli sconti su abbigliamento, accessori, articoli per la casa, tecnologia andranno avanti da nord a sud del Paese per un massimo 60 giorni, a seconda delle disposizioni di ciascuna regione. I prezzi ribassati non riguardano soltanto i negozi fisici, ma anche gli e-commerce. Sui siti, i brand mettono solitamente a disposizione dei clienti più affezionati delle speciali promozioni. Ma attenzione: così come nei negozi fisici, anche sui saldi online è bene vigilare con attenzione per evitare truffe e affari tutt'altro che convenienti.

Quando iniziano i saldi online a luglio 2024

Quest'anno tutte le regioni d'Italia hanno scelto il 6 luglio come data di inizio del saldi estivi 2024. La loro durata oscilla solitamente intorno alle 6 settimane. Nel calendario di quest'anno spiccano Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che andranno avanti dal 6 luglio al 30 settembre. I saldi online di solito cominciano qualche giorno prima, rispetto alla data nazionale scelta per i negozi fisici. Questo perché viene data la possibilità ai clienti abituali e ai possessori di tessere fedeltà di accedere ai ribassi in anteprima.

Dove si applicano i saldi estivi online 2024

Chi ama particolarmente un brand o è un cliente affezionato di un certo marchio, è interessato ovviamente ad accaparrarsi la merce migliore, prima che finisca. Per dare questa possibilità e premiare la fedeltà degli acquirenti abituali, alcuni sono soliti dare avvio un po' prima ai saldi online, rispetto a quelli fisici. Gli sconti anticipati riguardano una selezione di prodotti oppure tutto il catalogo e si applicano solitamente a chi è iscritto ai programmi fedeltà o possiede le member card. Yamamay, per esempio, ha predisposto le vendite private anticipate solo per utenti registrati: riguardano le collezioni Donna, Uomo e Bambino sia di intimo che di beachwear.

Prezzi speciali anche sul sito di Calzedonia, ma solo per clienti Calzedonia Lover registrati. pre saldi anche sul sito di Goldenpoint, un'anteprima riservata solo agli iscritti al Goldenpoint Club, che potranno accedere a sconti fino al 50% su una selezione di prodotti. La vendita privata finirà il 5 luglio, poi verrà estesa a tutti i potenziali acquirenti. La season sale di Luisaviaroma prevede sconti fino al 50% mentre sul sito di Zara è già disponibile una selezione di capi al 40% di sconti. I saldi di Mytheresa riguardano abbigliamento, borse, scarpe e accessori dal 30% al 60%. Saldi solo su una selezione di prodotti, fino a metà prezzo, anche sul sito e sulla app di Tezenis.