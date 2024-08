video suggerito

Ultimi giorni di saldi: 8 capi furbi che non passano di moda (da indossare anche in autunno) Dal blazer che non passa mai di moda al tubino basic che si adatta a ogni occasione, fino ai capi evergreen per eccellenza, ovvero la camicia bianca e la giacca di jeans, ecco i capi furbi da scegliere durante i saldi dell’estate 2024 che potranno essere riutilizzati anche il prossimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Loewe

I saldi estivi 2024 stanno ormai per concludersi, online e negli store diversi brand hanno aggiunto ulteriori percentuali di sconto a quelle già applicate all'inizio delle svendite. E' questo il momento per fare gli affari migliori, acquistando capi e accessori a prezzi super scontati. Questo è anche il momento in cui puntare su capi che non sono solo estivi, su pezzi che potranno essere utilizzati anche da settembre o il prossimo anno.

Il consiglio è dunque quello di scegliere shirt, blazer, gonne e pantaloni evergreen, modelli che non durano solo una stagione, capi basic che potranno essere riutilizzati più e più volte, pezzi che non stancano mai e che saranno sempre di moda. Dai tubini alla giacca di jeans, dalla camicia bianca alla gonna longuette, ecco una piccola guida di fine saldi per scegliere i capi giusti su cui puntare

Il blazer

Il blazer è un capo intramontabile e versatile, sempre elegante e adatto a tutte le occasioni. Si può indossare di giorno in ufficio in look formali ma anche in outfit casual, magari abbinato a jeans e ballerine. E' perfetto anche di sera su slipdress in seta o con pantaloni palazzo e mini gonne sparkling. I modelli di tendenza su cui puntare sono quelli con fantasie vichy in bianco e nero o con stampe a quadretti piccoli, magari in toni pastello. Il blazer beige doppiopetto è un evergreen intramontabile, un capo da avere nel guardaroba sia estivo che autunnale.

Moschino

Brunello Cucinelli

Fendi

Il tubino

Negli ultimi anni il tubino, quello semplice ed essenziale in total black, ma anche quello in maglia sui toni del nude, è tornato di gran moda. Questo modello è senza dubbio il più versatile e adattabile a occasioni e stagioni differenti. I modelli basic, realizzati in colori neutri, lunghi o corti, possono essere impreziositi con accessori lucenti per essere indossati di sera oppure si adattano ai look da giorno se abbinati a sneakers, sandali flat e borse casual come zaini o modelli in paglia.

Prada

Ami Paris

AndreAdamo

La T-shirt bianca

Ormai la maglietta bianca è il capo must have da avere. Lungi dall'essere solo un pezzo casual o sportivo, la T-shirt bianca si indossa anche in outfit più glam o di sera, abbinata a gonne longuette e mini gonne metallic in oro o argento e ancora con tacchi alti e clutch gioiello. Durante i saldi di fine stagione puntate dunque su una shirt bianca di buona qualità, realizzata in cotone o altri tessuti naturali, che durerà a lungo e potrà essere indossata anche a settembre o durante la prossima estate.

Loewe

Bottega Veneta

Valentino

La giacca di jeans

Lunghe e oversize o crop con spalle ampie, in denim sdrucito o con decori di cristalli, qualunque sia il modello o il decoro scelto, la giacca di jeans è un capo intramontabile su cui puntare durante le svendite di fine stagione. Le varianti più trendy si indossano anche su abiti da sera, mentre quelle in denim used sono perfette per creare outfit total denim.

Ferrari

Versace

Etro

La camicia bianca

Questo è il capo senza dubbio più chic per l'estate 2024, un must have che non passa mai di moda. Versatile e sempre trendy la camicia bianca oversize in estate si indossa anche come copricostume o come mini abito. Elegantissima se indossata di sera, magari su una gonna lunga fantasia, perfetta e fresca per il giorno se abbinata a short in denim e bermuda.

Stella McCartney

Ferragamo

Marco Rambaldi

La gonna longuette

Sulle ultime passerelle primaverili le gonne longuette o a tubo, quei modelli dalla silhouette asciutta e dalle linee essenziali che arrivano fin sotto il ginocchio, hanno letteralmente spopolato. La tendenza del momento prevede abbinamenti inconsueti dove la gonna viene accostata a camicie maschili o a polo dal mood sportivo.

Tod's

MSGM

Dior

La polo

La polo è un altro dei capi must di stagione. Grazie alle linee eleganti e al mood senza tempo, la polo entra di diritto nella lista dei pezzi da avere nel guardaroba in ogni stagione, dunque uno dei capi sui cui puntare negli ultimi giorni dei saldi. Le polo oversize si possono indossare anche come mini abiti, mentre quelle total white sono perfette per essere abbinate con jeans e pantaloni cargo. Varianti in tessuti ricercati si indossano anche di sera, con mini gonna e tacchi alti.

Miu Miu

Acne Studios

Dries Van Noten

Il bermuda

Sono comodi e oversize, spesso si indossano in coordinato con blazer dello stesso tessuto e dello stesso colore, sono i bermuda maxi, altro capo di tendenza per la stagione. Anche in questo caso, questi modelli apparsi sulle passerelle P/E 2024, data la loro eleganza intramontabile, potranno essere riutilizzati ancora e ancora. Gli abbinamenti trendy sono con polo e stringate basse, mentre gli outfit più chic sono monocolore, con bermuda over abbinati a canotte e blazer in coordinato.

Zimmermann

Loewe

Ami Paris