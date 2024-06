Quando iniziano i saldi estivi 2024: il calendario completo con le date regione per regione

video suggerito

Giusy Dente

D'estate è tempo di saldi. I saldi estivi prenderanno il via il 6 luglio, primo sabato del mese e andranno avanti in tutte le regioni d'Italia per un massimo di 60 giorni, a seconda di quanto disposto singolarmente da ciascuna regione. La data di fine, infatti, varia a seconda di quanto deciso da ciascuna regione. L'annuncio è stato dato con un comunicato stampa il 16 maggio 2024, dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. I saldi estivi sono l'occasione perfetta per accedere a sconti applicati su diverse categorie merceologiche: dall'abbigliamento alle calzature, dagli articoli tecnologici a quelli per la casa, i negozi e gli store online consentono di acquistare tutto a prezzi ribassati e convenienti.

Il calendario ufficiale dei saldi estivi 2024: le date per tutte le regioni

Campania: 6 luglio – 3 settembre

Abruzzo: 6 luglio – 3 settembre

Provincia autonoma di Bolzano: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

Provincia autonoma di Trento: scelgono autonomamente i commercianti le date di inizio e fine

Basilicata: 6 luglio – 6 settembre

Calabria: 6 luglio – 4 settembre

Emilia Romagna: 6 luglio – 3 settembre

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: 6 luglio – 17 agosto

Liguria: 6 luglio – 19 agosto

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre

Marche: 6 luglio – 31 agosto

Molise: 6 luglio – 3 settembre

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 3 settembre

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

Toscana: 6 luglio – 3 settembre

Umbria: 6 luglio – 3 settembre

Valle d’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

Quando iniziano i saldi estivi 2024 online

Il 6 luglio è stato scelto, come giornata di inizio dei saldi per tutte le regioni d'Italia, dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La durata del periodo dei saldi è di sei settimane circa, un periodo durante il quale i negozi sono tenuti a specificare il prezzo di partenza degli articoli in saldo, quello finale e la percentuale di sconto applicata. Nei 30 giorni precedenti è vietato effettuare vendite promozionali, pena l’applicazione di sanzioni. Ma i saldi non riguardano soltanto i negozi fisici: si può accedere alle offerte anche sui siti, sugli e-commerce. I saldi anche in questo caso riguardano abbigliamento, calzature, accessori, complementi. d'arredo, articoli di tecnologia. I saldi online si svolgono parallelamente a quelli negli store fisici, nello stesso periodo. Solitamente, cominciando qualche giorno prima, a discrezione del brand: alcuno consente un accesso anticipato soltanto ai clienti abituali o quelli iscritti alla newsletter o quelli che possiedono una tessera fedeltà.