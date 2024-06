video suggerito

Quando iniziano i saldi estivi 2024 a Roma e nel Lazio: il calendario ufficiale L’inizio dei saldi estivi è previsto a partire da sabato 6 luglio fino a sabato 17 agosto: 43 giorni per acquistare abbigliamento e scarpe al miglior prezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Sabato 6 luglio 2024 iniziano i saldi estivi a Roma e nel Lazio. La data ufficiale è stata decisa dalla Regione Lazio e ricade nello stesso giorno in cui sono iniziate le promozioni nel 2023. Il giorno atteso dai cittadini per utilizzare gli sconti e acquistare tanti prodotti a prezzi ridotti si sta avvicinando!

Ogni anno i saldi estivi coinvolgono migliaia di persone da tempo in attesa di promozioni per acquistare soprattutto scarpe e prodotti d'abbigliamento. Inizieranno sabato 6 luglio i saldi estivi del 2024: si ritorna al primo sabato del mese come giorno prescelto, così come è stabilito dalla conferenza delle Regioni di far partire gli sconti nel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale, così da evitare . L'anno scorso la scelta invece è ricaduta sempre sul giorno 6 che era però un giovedì.

Quando iniziano i saldi a Roma e fino a quando durano

Con un comunicato stampa diramato il 16 maggio 2024, dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si è stabilito che i saldi estivi cominceranno sabato 6 luglio 2024 e termineranno sabato 17 agosto 2024. Le vendite promozionali dureranno quindi 43 giorni. I capi che beneficeranno dello sconto dovranno essere caratterizzati da stagionalità, non potranno quindi essere soggetti a saldi quelli continuativi o che non siano prodotti considerabili "di moda".

Le regole sui prezzi per i negozi

I commercianti non possono effettuare sconti nei 30 giorni antecedenti alla data ufficiale di partenza dei saldi. Inoltre, durante il periodo dei saldi estivi, saranno obbligati a esporre sia il prezzo antecedente il 6 luglio che quello nuovo applicato per i giorni delle promozioni. Si spera così di applicare un sistema di trasparenza nei confronti dei clienti e molte etichette avranno così anche la percentuale di ribasso applicata. Il cambio dopo l'acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante.