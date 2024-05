video suggerito

Al via dal 6 luglio ai saldi estivi 2024 La data per l’inizio del periodo di sconti stagionali è stata definita dalla Conferenza delle Regioni. Come di consueto si è scelto il secondo sabato di luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svelata la data di inizio dei saldi estivi 2024. Il giorno per acquistare quel capo troppo costoso finito nella lista dei desideri sarà il 6 luglio. Lo ha comunicato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Come di consueto il periodo di sconti prenderà il via il primo sabato del mese. "La data di avvio delle vendite è stata stabilita dalla Commissione", ha affermato Andrea Maria Antonini, coordinatore della Commissione Sviluppo economico della Conferenza e assessore della Regione Marche. "I saldi cominciano il primo sabato del mese di luglio. Anche lo scorso anno presero il via lo stesso giorno, ma di giovedì, dal momento che il primo sabato coincideva anche con il primo giorno del mese, motivo per cui allora si stabilì una deroga".

I capi che beneficeranno dello sconto dovranno essere caratterizzati da stagionalità, non potranno quindi essere soggetti a saldi quelli continuativi o che non siano prodotti considerabili "di moda". Il venditore ha l'obbligo di esporre il prezzo originale e quello scontato della merce, specificando anche la percentuale di sconto applicata. Il cambio dopo l'acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante.