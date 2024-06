Quando iniziano i saldi estivi 2024 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Sabato 6 luglio 2024 iniziano i saldi in Campania: pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania la delibera della Giunta regionale con la quale si individua la data di inizio dei saldi estivi per la stagione di quest'anno. I saldi si protrarranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Dunque nella prima settimana di luglio nei centri commerciali e negli outlet della Campania si prevede affollamento: tutti a caccia di affari per completare il guardaroba per le vacanze estive.

La data di inizio dei saldi in Campania è stata indicata dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e Province autonome, in base all'intesa che prevede che i saldi estivi si effettuino il primo sabato del mese di luglio. Nella riunione del 6 giugno scorso indetta dall'assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, le associazioni di categoria hanno condiviso l'opportunità di allinearsi all data prevista «per garantire l’omogeneità con le altre Regioni».