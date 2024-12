Quando iniziano i saldi invernali 2025 online

video suggerito

Giusy Dente

Mentre siamo indaffarati con l'acquisto dei regali di Natale, è impossibile non pensare alle spese del mese prossimo. Gennaio, infatti, è il fatidico e tanto atteso mese dedicato ai saldi invernali, occasione preziosa per acquistare tutto quello che magari abbiamo visto nei negozi proprio a dicembre e a cui abbiamo rinunciato. I saldi invernali sono l'occasione perfetta per risparmiare, ma bisogna stare con gli occhi aperti per evitare truffe, che dilagano sia nei negozi fisici che online. Qui i saldi si aprono di solito addirittura qualche giorno prima, consentendo l'accesso anticipato alle promozioni.

Quando iniziano i saldi invernali 2025

Le date di inizio e fine dei saldi possono cambiare leggermente da regione a regione, perché vengono stabilite in autonomia da Regioni e Comuni sulla base della Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.). La data da segnare sul calendario per i saldi invernali 2025 nei negozi è il 4 gennaio, data univoca per tutte le regioni d'Italia, a eccezione della Provincia di Bolzano, che ha invece deciso di posticipare leggermente e dare avvio agli sconti l'8 gennaio. I saldi possono avere una durata massima di otto settimane: questa volta farà da chiudifila la Valle d'Aosta, il 31 marzo 2025.

Quando iniziano i saldi online a gennaio 2025

I saldi online solitamente cominciano qualche giorno prima, rispetto alla data scelta per i negozi fisici. Quest'anno sul territorio nazionale si è scelta una data univoca, il 4 gennaio, a eccezione della Provincia di Bolzano (l'8 gennaio). Come sempre, un po' prima verrà data ai clienti abituali e ai possessori di carte fedeltà di accedere ai ribassi in anteprima. Questa possibilità è un modo per premiare gli acquirenti più fedeli e affezionati, che così si garantiscono l'accesso ai prodotti e scongiurano il pericolo di non trovare più ciò che hanno puntato. Questi sconti anticipati riguardano una selezione di prodotti oppure l'intero catalogo.

Di solito aprono le vendite private anticipate: Yamamay, Calzedonia, Goldenpoint, Luisaviaroma, Mytheresa, Tezenis. Ma vale anche per negozi che non trattano abbigliamento, ma altre categorie merceologiche. Il mese di dicembre, quando si gira in cerca dei regali di Natale, è una preziosa occasione per farsi un'idea dei prezzi che ci sono in giro. Spesso, infatti, ciò che viene proposto in saldo non è realmente venduto a prezzo ribassato oppure non viene palesata la percentuale di sconto: confrontare bene i prezzi in periodo di saldi con quelli antecedenti è il solo modo per accertarsi che sia tutto regolare, così da non cadere in inganno.