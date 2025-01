Le 7 scarpe di tendenza da acquistare durante i saldi invernali 2025

video suggerito

A cura di Marco Casola

N21

Punta tonda o stretta, tacco doppio o kitten heels, sandali o zeppe? Quali sono le scarpe di tendenza per l'inverno 2025? I saldi di fine stagione sono il momento dell'anno in cui scegliere gli accessori per completare i propri look. Durante il periodo dei saldi ci si chiede: su quali scarpe puntare per fare un acquisto intelligente, scegliendo modelli che siano di moda ma che non durino una sola stagione? Da pochi giorni sono iniziati, negli store fisici in tutta Italia e sugli e shop online, i saldi per l'inverno 2025, ecco dunque una breve guida, con le scarpe di tendenza di quest'anno, i look di passerella a cui ispirarsi per gli abbinamenti e i consigli per scegliere il modello più giusto.

Ankle boots: stivaletti per l'inverno 2025

Gli ankle boots, gli stivaletti bassi alti fino alla caviglia, sono uno dei modelli su cui puntare durante le svendite di fine stagione. Non. passano mai di moda, sono versatili perché adattabili a look differenti e, soprattutto, sono scarpe perfette per la stagione fredda. Si tratta di boots comodi, dato che quasi tutti hanno tacchi non troppo alti, di dimensioni basse o medie e con uno spessore abbastanza largo da risultare confortevoli per il piede.

Louis Vuitton

Sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-2025 hanno spopolato stivaletti in pelle bianca, con tacchi doppi e punte squadrate, e anche i mini boots in rosso o stringati realizzati in suede color borgogna. Le varianti più trendy sono poi quelle dalle linee bold, con elastici laterali (che ricordano i chelsea boots) e punta bombata o quelle realizzate in pelle verniciata a effetto lucido, quest'ultimo è uno dei trend più forti di stagione

Bottega Veneta

Le mary jane in vernice

Come si diceva il trend degli accessori vernice, ovvero in pelle lucida che sembra brillare, ha letteralmente spopolato sulle passerelle invernali di Milano e Parigi. Sono moltissimi i designer e i marchi di moda ad aver scelto questi tipi di pellami lucidi per borse e scarpe.

Valentino

Tra i modelli di scarpe di tendenza ci sono dunque pump, stivaletti e slingback in pelle verniciata. Il modello più elegante sono le mary jane verniciate, ovvero le scarpe con tacco medio e dalla punta tonda, con cinturino alla caviglia, che sulle passerelle invernali hanno spopolato nella versione verniciata, più strong e meno romantica rispetto alle classiche "scarpe bambolina" dalle nuance pastello.

Sportmax

Il colore must è senza dubbio il nero, nuance che spicca su mary jane dalla punta stretta e dal tacco doppio e basso, ci sono però anche modelli in total white o burgundy su cui puntare per indossare qualcosa di più originale e diverso dal solito.

Ferragamo

Silver shoes: stivali e scarpe metallic

Se il mocha mousse, e tutte le sfumature di marrone, sono il must di stagione per quanto riguarda, cappotti, blazer e abiti in maglia, i colori metallici sono di tendenza soprattutto per quanto riguarda le scarpe. I saldi di fine stagione sono il momento giusto per scegliere un modello più audace e particolare, che magari non acquisteremo a prezzo pieno proprio perché non adatto a tutti i giorni.

Acne Studios

Uno stivale o un paio di pump argentate possono essere un passepartout da avere nella scarpiera dato che, una scarpa silver può da sola essere il pezzo forte di un intero look basic, magari composto con abiti scuri ed essenziali. Puntate dunque su stivali dal tacco alto in pelle argentata, su sandali intrecciati e décolleté metallic o anche su un paio di ballerine silver, utili per rendere glamour anche l'outfit più essenziale.

Sergio Rossi

Sabot: scarpe aperte anche in inverno

Ormai anche nelle collezioni invernali in grandi stilisti propongono sulle passerelle scarpe aperte come sandali, spuntate e sabot. Questi ultimi sono tra i modelli più trendy del 2025, hanno infatti spopolato nelle versioni in pelle con tacco alto e punta allungata o in quelle con tacco più doppio e basso che mimano le forme di un mocassino aperto sul tallone.

Etro

In inverno queste scarpe aperte sulla parte posteriore del piede si indossano can calzini in lana dalla trama grossa o con collant e gambaletti, sotto gonne longuette e tubini midi, ma anche con pantaloni crop e jeans baggy.

Tod's

Camperos: gli stivali texani sono di tendenza

Tornano di gran moda anche nell'inverno 2025 camperos, texani e tutti quegli stivali dal tacco a banana e dalla punta lunga che ricordano gli stivali da cowboy. Le varianti viste in passerella sono altissime come un cuissardes o realizzate in pelle verniciata bordeaux, non mancano poi le versioni più classiche in nero o quelle in suede e camoscio sui toni del marrone.

Schiaparelli

Gli stivali texani oltre ad essere un must di stagione sono le scarpe su cui puntare durante i saldi 2025 perché si tratta di un modello sempre attuale, da sfruttare tutto l'anno e che si abbina a look diversi, stanno infatti bene con un abito a fiori o con un paio di jeans, si indossano sotto il tailleur e danno un tocco rock anche a un semplice tubino dalle forme essenziali.

Versace

Le slingback col tacco

Le slingbak sono quelle scarpe simili a décolleté con il tacco, che lasciano il tallone nudo e hanno un cinturino da legare dietro la caviglia. Chic e molto eleganti, questi modelli sono di moda da diversi anni. Quest'anno in passerella hanno sfilato varianti originali, con tacchi particolari o realizzate in pellami lucenti.

Jil Sander

Anche questa è una scarpa versatile e adatta a look e occasioni differenti: le slingback con tacco mini sono perfette per il giorno e per essere indossate con pantaloni e jeans, le varianti più particolari o con tacco a spillo donano un twist chic anche agli abiti da sera più pomposi e dal mood barocco.

Acne Studios

Bow shoes: scarpe col fiocco

Fiocchi di ogni tipo spuntano, in questa stagione fredda, su abiti scarpe e altri accessori. La tendenza bow ha invaso le passerelle Autunno/Inverno 24-25 dove sono apparsi abiti da sera con maxi fiocchi, cappottini coperti con il romantico decoro e scarpe alte o basse con fiocchetti in raso o gros grain.

Blumarine

Dalle slippers basse con maxi fiocco in punta, fino alle mary jane rosa confetto con fiocchetti mini, sono diversi i modelli e le varianti di bow shoes che seguono il trend. Scegliete una scarpa con fiocchi durante i saldi per aggiungere un tocco divertente e vezzoso a un look invernale.

Vivetta