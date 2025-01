video suggerito

Cappotti di tendenza: 11 modelli da acquistare durante i saldi invernali 2025 Dai cappotti oversize a quelli maculati, dalle versioni color panna a quelle in lana melange, fino alle varianti furry in pelliccia eco, ecco i modelli di tendenza per l’inverno 2025 da acquistare durante i saldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

da sinistra Loewe, Sportmax, MM6 Maison Margiela, Chloé, Chanel

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi invernali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In inverno il cappotto è il capo più importante, con cui è possibile dare un tocco in più all'intero look. Per questo i saldi invernali sono il momento dell'anno in cui scegliere un cappotto che vada ad arricchire il guardaroba o un paio di scarpe di tendenza e altri accessori che completino ogni outfit. Soprattutto quando si parla di capospalla è importante investire in modelli che possano essere sempre attuali e adattabili a situazioni differenti. Evitate dunque colori difficili da abbinare e fantasie troppo estreme, evitate anche decori luccicanti e lurex, puntate piuttosto su cappotti da poter indossare anche in futuro, che si adattino alla vita di tutti i giorni ma che possono essere indossati anche di sera.

Quali sono i modelli di cappotti di tendenza per l'inverno 2025

Per il 2025 la tendenza coat prevede un ritorno alle linee oversize, scompaio quasi completamente i modelli avvitati e che sottolineano il punto vita, il quale resta protagonista sono nelle varianti a vestaglia con cintura in vita. Via dunque con maxi spalle che sembrano cadere giù, cappotti lunghissimi e in formato extra large. I trend di stagione prevedono anche cappotti dai tagli morbidi che assomigliano a grosse cappe o con maxi colli che diventano lunghe sciarpe. Il montone resta tra i modelli cult per la stagione fredda, come anche il camel coat, il modello color cammello che non passa mai di moda. Torna in trend la lana melange e dunque quei modelli in cui filati dai colori opposti si mescolano per dar vita a una nuance del tutto nuova. Quadretti e animalier sono poi le fantasie su cui puntare, mentre tra i colori in voga c'è il bianco panna, il rosso rubino, il marrone e il verde smeraldo. Ecco una mini guida con tutti i cappotti di tendenza per l'inverno 2024 su cui puntare durante i saldi di fine stagione.

Il cappotto militare doppiopetto

Bottoni in doppio petto, rever profilati in pelliccia o colletti in versione davantino che si chiudono come fossero un collo alto, applicazioni sulle spalle, cinture in vita e maxi lunghezza, questi sono i dettagli che caratterizzano i cappotti dallo stile militare, uno dei modelli più trendy per l'inverno 2025. I military coat in doppiopetto hanno sfilato sulle passerelle dei grandi designer a Milano e Parigi, in varianti dai toni scuri o semi chiari, come nero, grigio antracite, blu navy e marrone.

Leggi anche Le 7 scarpe di tendenza da acquistare durante i saldi invernali 2025

Loewe

Prada

Tom Ford

Il cappotto color panna

Addio ai colori fluo e alle tonalità troppo sgargianti, il 2025 è l'anno delle nuance scure, come il marrone e il burgundy, o più chiare ma neutre, come il beige e soprattutto il panna. Questo è dunque l'anno in cui puntare su un cappotto chiaro. Senza dubbio il coat panna è un capo difficile per il colore chiaro, si tratta però di un cappotto intramontabile elegante e facilmente abbinabile. Cappotti panna hanno sfilato ovunque e nelle varianti più diverse: sono apparsi modelli midi monopetto, cappotti oversize dalla linea a uovo e con maxi rever o lunghissimi coat dalle spalle appuntite, tutti declinati nel candido colore di stagione.

Dior

MM6 Maison Margiela

McQueen

Il cappotto over a spalle cadenti

Come si diceva il cappotto oversize è senza dubbio il modello più trendy della stagione. In realtà, da diverse stagioni le linee maxi hanno invaso le passerelle. Quest'anno il trend viene estremizzato grazie ai designer che si concentrano sulle spalle dei cappotti, rendendole enormi e soprattutto cadenti grazie a cuciture spostate verso il basso e a grosse spalline che sembrano pendere dalla struttura del cappotto.

Marni

GCDS

Aniye Records

Il cappotto furry di pelliccia finta

Nonostante nei vintage store spopolino le pellicce anni '80, le grandi case di moda hanno definitivamente detto addio alle pellicce vere per far spazio in collezione a modelli faux fur. I modelli "pelosi" più trendy sono quelli maxi, magari colorati, con pelo lungo e vaporoso, che crea un effetto bold nel look. Prosegue poi il trend del cappotto teddy bear con tessuti che ricordano quelli di un peluche.

Miu Miu

Diesel

Giorgio Armani

Il camel coat

Il capo più elegante che ci sia, quello che non passa mai di moda, è senza dubbio il camel coat, ovvero il cappotto color cammello. Questo è un pezzo su cui puntare durante i saldi di fine stagione per aggiungere al proprio guardaroba un pezzo evergreen e versatile, che si abbina facilmente grazie al colore neutro e si indossa sia di sera, con gli abiti più formali, sia di giorno con pullover, jeans e scarpe basse. I camel coat per l'inverno 2025 seguono le tendenze di stagione, hanno dunque grossi colli a scialle, maxi spalle, linee morbide e cappucci che li fanno assomigliare ai classici parka.

Sportmax

Ralph Lauren

MSGM

Il cappotto in fantasia scozzese a quadri tartan

Stampe tartan e fantasie scozzesi sono sempre di moda in inverno, anche i cappotti a quadri sono dunque l'ideale per un look invernale e possono essere inseriti nella whishlist nel periodo dei saldi stagionali. Quest'anno le varianti a quadretti più in sono quelle con colletto alto e linee ampie che assomigliano a una cappa o a una mantella. Super trendy anche i cappotti lunghi e sciancrati con spalle appuntite o quelli tartan in doppiopetto.

Chloé

Schiaparelli

Acne Studios

Il cappotto vestaglia con la cintura in vita

Tra le varianti più morbide e meno strutturate ci sono i cappotti vestaglia, che solitamente hanno rever tondeggianti, cintura in vita, fit rilassato e silhouette oversize. In questi modelli le spalline sono morbide e non strutturate, anche i tessuti in lana appaiono più soffici e meno rigidi. Scegliendo questi modelli dalle linee semplici è possibile giocare anche con i colori e i materiali, magari puntando su nuance accese di rosso e verde smeraldo o su tessuti comfy come la lana a effetto knitting.

Lacoste

Fendi

Max Mara

Il montone

Torna in auge il mood seventies, fatto di look in cui sono protagonisti montoni e giacconi in shearling, lana e pelle. Quest'anno i montoni must have non sono corti e simili a bomber ma hanno linee extra large e lunghezza midi. Sono realizzati in pelle color cioccolato a contrasto con lo shearling beige o color panna e sono impreziositi con maxi rever, tasconi frontali e fibbie o cinghie.

Ermanno Scervino

Iceberg

Louis Vuitton

Il cappotto maculato

Il cappotto leopardato, o con fantasia animalier, è senza dubbio il modello più particolare e audace tra quelli di moda nell'inverno 2025. Da Milano a New York, passando per Parigi, i cappotti maculati hanno letteralmente spopolato in passerella. Li abbiamo visti in lana e con colletti mini, nei modelli retrò ispirati agli anni '60, o con cintura in vita, nelle varianti che mimano le forme di un trench in versione invernale. Il maculato appare anche sui tessuti in pelliccia eco e su cappotti dalla linea a uovo, perfetti per essere matchati con abiti e accessori minimal in total black.

Blumarine

Michael Kors Collection

Dior

Peacoat e Caban: i cappotti corti

Non solo modelli lunghi fino ai piedi, tra i cappotti di moda quest'inverno c'è anche il peacoat, ovvero il cappotto corto e ampio chiamato anche caban, solitamente inserito nel novero dei coat casual o sportivi da uomo. Le varianti viste in passerella sono tutte molto chic e indossabili anche in look più formali. Adatti a tutti i look ad esempio i caban in panno extra large con maxi cinture alla base o quelli doppiopetto in lana bouclé.

Ferragamo

Chanel

Il cappotto melange

Oltre ai modelli e ai colori, l'altro elemento attraverso cui scegliere il cappotto da indossare quest'inverno è il pattern o la trama del tessuto. Quest'anno sono di tendenza i cappotti melange, ovvero quelli realizzati con lana e tessuti in cui filati di colori differenti vengono intrecciati tra loro per dar vita a un colore nuovo, il tutto lasciando ben in vista il motivo della trama. Quando parliamo di melange ci riferiamo dunque a un disegno sulla lana, esistono dunque cappotti melange in rosso e nero o in bianco e nero e ancora cappotti melange a uovo dalla linea oversize o modelli dalla silhouette più asciutta.

N21

Bottega Veneta

Blazé Milano