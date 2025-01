video suggerito

Quando finiscono i saldi invernali 2025 in tutta Italia: il calendario con le date I saldi invernali 2025 sono cominciati lo scorso 4 gennaio: se la data di inizio è la stessa per ogni regione, quella che ne stabilisce la fine varia a seconda delle diverse zone d’Italia. Scopriamo quando finiscono i saldi invernali. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Saldi invernali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 4 gennaio 2025 sono iniziati i saldi invernali in Italia. Come ogni anno, anche quest'anno gli sconti nei negozi sono iniziati nel primo giorno feriale prima dell'Epifania. Secondo quanto riportato da Confcommercio, il calendario dei saldi varia da regione a regione: in generale, però, gli sconti durano in quasi tutta Italia circa 60 giorni, ovvero circa due mesi. Detto ciò, l'ultimo giorno di saldi invernali non è lo stesso in ogni parte del Paese: per esempio, in Lazio e Liguria i saldi terminano rispettivamente il 15 e il 17 febbraio, mentre nella provincia autonoma di Bolzano si concluderanno il 5 febbraio.

Oltre a Lazio e Liguria, che chiuderanno il periodo di sconti prima di tutti, la data condivisa da tante regioni italiane è quella del 4 marzo 2025, ovvero sessanta giorni dopo il 4 gennaio. I saldi terminano il 4 marzo in: Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Calabria, Molise e Sardegna.

Altra data che segna la fine dei saldi in molte regioni è il 15 marzo 2025. In questo giorno si concluderanno i saldi in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. In Piemonte e nelle Marche, invece, finiranno il 1 marzo 2025. Ecco l'elenco completo del periodo dei saldi invernali 2025:

Leggi anche Cappotti di tendenza: 11 modelli da acquistare durante i saldi invernali 2025

Valle d'Aosta : dal 2 gennaio 2025 al 31 marzo 2025;

: dal 2 gennaio 2025 al 31 marzo 2025; Campania : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Lombardia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025; Lazio : dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025;

: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025; Toscana : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Emilia-Romagna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Veneto : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025;

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025; Puglia : dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025;

: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025; Friuli Venezia Giulia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025; Abruzzo : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Basilicata : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Provincia di Bolzano : dall'8 Gennaio al 5 Febbraio 2025;

: dall'8 Gennaio al 5 Febbraio 2025; Umbria : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Calabria : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Molise : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Sicilia : dal 4 gennaio al 15 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 15 marzo 2025; Marche : dal 4 gennaio al 1° marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025; Piemonte : dal 4 gennaio al 1° marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 1° marzo 2025; Liguria : dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025;

: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025; Sardegna : dal 4 gennaio al 4 marzo 2025;

: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025; Alto Adige : dall'8 gennaio al 5 febbraio nel Distretto di Bolzano, dall'8 marzo al 5 aprile nel Distretto Val Venosta;

: dall'8 gennaio al 5 febbraio nel Distretto di Bolzano, dall'8 marzo al 5 aprile nel Distretto Val Venosta; Trento e provincia: 60 giorni;