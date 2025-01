Iniziano oggi i saldi: a cosa stare attenti per evitare truffe e consigli per fare acquisti in sicurezza

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Come cominciare l'anno in bellezza, se non con una sessione di shopping? In questo ci vengono aiuto i saldi invernali 2025, che cadono proprio a inizio gennaio. È l'occasione giusta per approfittare di sconti, promozioni, prezzi ribassati e fare affari convenienti. Ma meglio prestare attenzione a ciò che viene segnalato sui cartellini e a come si fanno gli acquisti, per evitare sorprese spiacevoli. La fatidica data di inizio è proprio oggi, 4 gennaio.

Al via i saldi invernali 2025

Oggi 4 gennaio 2025 cominciano in tutta Italia i tanto attesi saldi invernali 2025. Due le eccezioni, in questo calendario nazionale unificato. Ha fatto da aprifila la Valle d'Aosta, che ha deciso di anticipare l'avvio al 2 gennaio. Data leggermente posticipata, invece, per l'Alto Adige dove, a seconda del distretto, si comincia dall'8 gennaio o addirittura dall'8 marzo. Ovviamente i saldi sono validi sia negli store fisici che sugli e-commerce online.

Le regole da seguire durante i saldi

La Federazione Moda Italia-Confcommercio ha elaborato una guida con 5 regole base da seguire durante i saldi:

il cambio non è obbligatorio, ma a discrezione del negoziante. Il venditore, però, è tenuto a cambiare il prodotto se quest'ultimo è non conforme o danneggiato. In alternativa alla sostituzione può offrire la riparazione

la prova dei capi in camerino non è obbligatoria

in camerino non è obbligatoria il negoziante deve accettare anche il pagamento con carta di credito , oltre a quello in contanti

, oltre a quello in contanti i capi in saldo soggetti a sconti e promozioni devono essere quelli della stagione in corso , non di precedenti collezioni

, non di precedenti collezioni per accertarsi della veridicità dello sconto il negoziante è obbligatoriamente tenuto a indicare il prezzo di partenza della merce, la percentuale di sconto applicato e il prezzo finale.

Come fare acquisti in sicurezza ed evitare truffe

Farsi prendere dalla frenesia dell'acquisto è facile, quando si è circondati di sconti. Per evitare di cadere nell'errore della spesa inutile, che si rivelerebbe controproducente anche se si trattasse di pochi euro, bisogna chiedersi se si ha realmente bisogno di ciò che si sta mettendo nel carrello, se è davvero qualcosa di indispensabile, per cui si è disposti a spendere dei soldi senza poi pentirsene. Darsi un limite, un budget massimo di spesa, può essere un aiuto, per non eccedere.

Sia in negozio che online è bene diffidare di sconti eccessivi: meglio controllare attentamente, perché un prezzo troppo basso potrebbe nascondere merce danneggiata. o di scarsa qualità. Anche il cartellino va attentamente analizzato: meglio fare un giro in negozio e sugli e-commerce nei giorni precedenti, così da confrontare i prezzi prima e dopo l'inizio dei saldi e accertarsi che siano stati effettivamente ribassati.

Attenzione anche ai pagamenti effettuati online: un modo per accertarsi che il portale di acquisto sia sicuro è controllare la presenza del lucchetto SSL. Meglio monitorare le transazioni eseguite e il proprio estratto conto, per tenere sotto controllo la spesa e il saldo. Occhio anche alle e-mail sospette: spesso dietro proposte di offerte imperdibili si celano solo tentativi di phishing. Si riconoscono dalla formattazione del testo poco curata, dalla presenza di errori grammaticali, dall'impostazione grafica.